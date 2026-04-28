ಜೆನ್-ಜಿ (Gen Z) ಯುವತಿಯರು ಮಿಲೇನಿಯಲ್ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಡೇಟಿಂಗ್ ಲೋಕದ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ!
ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ: "ಜೆನ್-ಜಿ (1997-2012ರ ನಡುವೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು) ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಮವಯಸ್ಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಿಲೇನಿಯಲ್ (1981-1996ರ ನಡುವೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು) ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ."
ಇದು ಕೇವಲ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಯೇ ಅಥವಾ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ಸತ್ಯವಿದೆಯೇ? ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸೋಣ.
ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ 'ಚೈತನ್ಯ' (Energy):
ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಎನರ್ಜಿ' ಅಥವಾ ಚೈತನ್ಯ. ಜೆನ್-ಜಿ ಯುವತಿಯರು ಬೆಳೆದ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ "ಸ್ಪಷ್ಟತೆ" (Clarity) ಮತ್ತು "ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿರತೆ"ಯನ್ನು (Emotional Stability) ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಮಿಲೇನಿಯಲ್ ಪುರುಷರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ.
ಪರಿಪಕ್ವತೆಯ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಇಲ್ಲಿ 'ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ' ಅಥವಾ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವುದು ಎಂದಲ್ಲ. ಅದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ರೀತಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು (Communicating clearly), ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡದೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕಲೆ ಮಿಲೇನಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೆನ್-ಜಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ "ಗೊಂದಲದ ಪ್ರೀತಿ"ಗಿಂತ "ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರೀತಿ"ಯ ಮೇಲೆ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚು.
ಹಣವೇ ಪ್ರಧಾನವೇ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಪುರುಷರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಳ್ಳು. ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರು ಸ್ವತಂತ್ರರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು 'ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ'ಗಿಂತ 'ಎಮೋಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ'. ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದರೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿರಿಯರಾದ ಪುರುಷರನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಇಂದಿನ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಲ್ಲ. ಇದು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ನಡೆದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಅದನ್ನು "ಜೆನ್-ಜಿ ಮತ್ತು ಮಿಲೇನಿಯಲ್" ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೆ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು:
ಜೆನ್-ಜಿ ಯುವತಿಯರು ಕೇವಲ ಮಿಲೇನಿಯಲ್ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲು ಯಾವುದೇ ನಿಖರವಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಯಸುವುದು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು. ಅದು ಸಮವಯಸ್ಕರಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರಿರಲಿ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವೇ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು.
ಹಾಗಾಗಿ, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.