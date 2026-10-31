ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಅಂಜನಾ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಮದುವೆ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಕಾಣಿಸದಿರುವುದು ಹಲವು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ಅ.31): ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಅಂಜನಾ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಅದ್ದೂರಿ ಮದುವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ಈ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ, ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಭರ್ಜರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್!
ಅಂಜನಾ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವಿನ ಈ ಕ್ಷಣಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಧ್ರುವ್ ಸರ್ಜಾ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋ ಹೊಸ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಮತ್ತು ನಿವೇದಿತಾ ದಂಪತಿಯ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಅಂಜನಾ ಸರ್ಜಾ, ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿ ಇಸೈಯಾ ನಟ್ಟರ್ (Isaiah Nutter) ಅವರನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19, 2026ರಂದು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಟಲಿಯ ಟಸ್ಕನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಲ್ಲಾ ಸೆಟಿನಾಲೆ (Villa Cetinale) ಈ ಮದುವೆಗೆ ಸುಂದರ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬದವರು ಹಾಗೂ ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನೆರವೇರಿದೆ. 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಲೇಕ್ ಕೊಮೊದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ
ಅಂಜನಾ ಮತ್ತು ಇಸೈಯಾ ಅವರ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ನಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಧು-ವರರು ಮದುವೆಯ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪು ಹಾಗೂ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ಮಂಟಪದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯ ಸುಂದರ ಪರಿಸರ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿವೆ.
ಅಂಜನಾ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಉದ್ಯಮದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ, ಸಸ್ಯಾಧಾರಿತ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ Sarjaa ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಹೌದು. ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅರ್ಜುನ್ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.