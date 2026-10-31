ಹರಿಯಾಣದ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಮಾನಿಷಾ ಭನ್ವಾಲಾ 2026ರ ವಿಶ್ವ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಬಿಗೇಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಅವರನ್ನು 8-6 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ಅವರು, ತಂದೆಯ ಫೋಟೋ ಇರುವ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವನ್ನು ಅಗಲಿದ ತಂದೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ಪನ ಕನಸಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಗೌರವ: ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಮಾನಿಷಾ ಭನ್ವಾಲಾ!
ಕೆಲವು ಗೆಲುವುಗಳು ಕೇವಲ ಪದಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ, ಕುಟುಂಬದ ತ್ಯಾಗ, ನೋವು ಮತ್ತು ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹರಿಯಾಣದ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಮಾನಿಷಾ ಭನ್ವಾಲಾ ಅವರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟದ ಗೆಲುವು ಕೂಡ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ. ತಂದೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿರುವ ಮಾನಿಷಾ, ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾದ ಕನಸು
ಹರಿಯಾಣದ ಜಿಂದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನಿಷಾ ಅವರನ್ನು ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕುಸ್ತಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಅವರ ತಂದೆ ಸುರೇಶ್ ಭನ್ವಾಲಾ. ಮಗಳು ಒಂದು ದಿನ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ತಂದೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕುಸ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಾನಿಷಾ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಆದರೆ 2022ರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಈ ಘಟನೆ ಮಾನಿಷಾ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ತಂದಿತು. ತಂದೆಯ ಸಾವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿಹೋಗಿದ್ದ ಅವರು ಕುಸ್ತಿ ತೊರೆಯುವ ಯೋಚನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದವರು ತಂದೆಯ ಕನಸನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು.
6-1ರಿಂದ 8-6ಕ್ಕೆ: ರೋಚಕ ಗೆಲುವು
2026ರ ವಿಶ್ವ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ 59 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಬಿಗೇಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಅವರನ್ನು ಮಾನಿಷಾ ಎದುರಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1-6 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಅವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ದ್ವಿತೀಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಮಾನಿಷಾ ಸತತ ಏಳು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 8-6 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಹಿರಿಯರ ವಿಶ್ವ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.
ತಂದೆಯ ಫೋಟೋ ಇದ್ದ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣ
ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಮಾನಿಷಾ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರ ಮನಮುಟ್ಟಿತು. ತಂದೆಯ ಫೋಟೋ ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಗೆಲುವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಗಲಿದ ತಂದೆ ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ನೆನಪನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೇ ಮಾನಿಷಾ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾಠ, ಗೆಲುವಿನತ್ತ ದೃಢ ಹೆಜ್ಜೆ
2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಮಾನಿಷಾ ಎದೆಗುಂದಲಿಲ್ಲ. ಮರಳಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿ ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹನಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
ಮಾನಿಷಾ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡಾ ಗೆಲುವಲ್ಲ; ತಂದೆಯ ಕನಸು, ಕುಟುಂಬದ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಅಚಲ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಗೌರವವಾಗಿದೆ.