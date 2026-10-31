ಐಫೋನ್ಗಳ ಯುಗದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೊಬ್ಬರು ಮಗಳಿಗೆ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುಬಾರಿ ಫೋನ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಉಡುಗೊರೆ ಕಂಡು ಮಗಳು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ತಂದೆ-ಮಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಫೋನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಗಳಿಗೆ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ ಕೊಡಿಸಿದ ಅಪ್ಪ; ಮಗಳ ಖುಷಿ ಕಂಡು ಭಾವುಕರಾದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳೇ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಐಫೋನ್ನಂತಹ ದುಬಾರಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಅನೇಕರಿಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಯುಗದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಸರಳವಾದ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಮಗಳೂ ಆ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ತಂದೆ-ಮಗಳ ಈ ಮಧುರ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗಳಿಗೆ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ ಕೊಡಿಸಿದ ತಂದೆ
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ತೆರಳಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿದ್ದರೂ, ತಂದೆ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಇರುವ ಸರಳ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ತಂದೆ ಕೊಡಿಸಿದ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮಗಳು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಳಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ದುಬಾರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ, ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಆಕೆಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಸಂತೋಷವೇ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಮಗಳ ಖುಷಿ ಕಂಡು ತಂದೆಯೂ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಗಳ ಮುಗ್ಧ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ!
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ರಂದು 'SaiAnvii' ಎಂಬ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಐಫೋನ್ಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ನೋಕಿಯಾ ಫೋನ್ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ವಿಡಿಯೋಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ತಂದೆ-ಮಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಗೊರೆಯ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಅದನ್ನು ನೀಡುವವರ ಪ್ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸರಳತೆಯ ಸಂತೋಷ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ದುಬಾರಿ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿ ಇರುವ ಫೋನ್ ನೋಡಿ ತಮಗೂ ಅದೇ ಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವ ಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬಾಲಕಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ: ಸಂತೋಷ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ತಂದೆ ನೀಡಿದ ಸರಳ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಗಳ ಮುಗ್ಧತೆ ಹಲವರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವ ಮಾದರಿಯದ್ದು ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀಡಿದ ತಂದೆಯ ಭಾವನೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ.