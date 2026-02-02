ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಡೇನಿಯಲ್ ಎಂಬುವವರು ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ತಂದೆ ಡೇನಿಯಲ್ ದುರ್ಬಲರಾದಾಗ, ಮಗಳು ಅಂದು ತನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತ ತಂದೆಯನ್ನು ಈಗ ತಾನು ಹೊತ್ತು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ತಂದೆ-ಮಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕಥೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದ ಯುವಕ
ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದೊಂದು ತರಹ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಜೀವನ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆತ್ತವರು ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದರೂ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ನರಕ ಎನಿಸಿತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಇದ್ದರೂ ದತ್ತು ಪಡೆದವರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಬದುಕು ಬದಲಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜೀವ ಸೊಗಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೀನ್ಯಾದಂತಹ ಬಡ ದೇಶದಿಂದ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರು ದತ್ತು ಪಡೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಿದರೆ ಅದು ಆ ಮಗುವಿನ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಸರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನನ್ನು(ದತ್ತು ಪಡೆದ ಯುವಕನ) ಪೋಷಕರ ವಿರೋಧವಿದ್ದರೂ ದತ್ತು ಪಡೆದು ತನಗೊಂದು ಸುಂದರ ಬದುಕು ನೀಡಿದ ತನ್ನ ದತ್ತು ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಗಳೊಬ್ಬಳು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ಫೋಟೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
Kemi ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನಿಂದ ಈ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫೋಟೋದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ದತ್ತುಪಡೆದ ತಂದೆಗೆ ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದೆ ನಾನು ಸಣ್ಣವಳಿದ್ದಾಗ ಅವರು ನನ್ನ ಎತ್ತಿದಂತೆ, ಡೇನಿಯಲ್ ನಾನು ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದರು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದವು. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದತ್ತು ಪಡೆಯುವುದು ಇಷ್ಟವಿರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ದತ್ತು ಪಡೆದಿರುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಆತನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು, ಅವರ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ನಿಂತು ಹೋದವು. ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಡೇನಿಯಲ್ ಬಳಿ ಕಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬಳಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕಾಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ, ಆದರೂ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದರು.
ಬಸ್ಸುಗಳು ಬರದಿದ್ದಾಗ, ಸವಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದಾಗ, ನಮಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಜಗತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದಾಗ, ಡೇನಿಯಲ್ ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವನು ತೀರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ, ಒಂಟಿತನದ ಮೂಲಕ, ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಜನರ ತೀರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ, ಒಂಟಿತನದ ಮೂಲಕ, ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಡೆದರು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದವು, ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಯಾರೂ ಗಮನಿಸದೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಈಗ ಡೇನಿಯಲ್ನ ಕಾಲುಗಳು ದುರ್ಬಲವಾದವು. ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿವೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಭಾರವಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಂದೇಹಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಒಮ್ಮೆ ಎತ್ತರವಾಗಿ ನಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಇಂದು ಶಾಂತವಾದ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಅಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಗುರುತಿಸಿದೆ ಡೇನಿಯಲ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಹೋರಾಡಿದ ಅದೇ ಒಂಟಿತನ, ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಅದೇ ಒಂಟಿತನ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನು ಡೇನಿಯಲ್ ಅನ್ನು ನನ್ನ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೇನೆ. ಗಾಳಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಷ್ಟು ದೂರ., ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ದೂರ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪರಿಚಿತರು ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ದೂರ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಡೇನಿಯಲ್ ನಗುತ್ತಾರೆ . ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಅವರ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಗುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿಯ ನಗು ಅದು. ಡೇನಿಯಲ್ ಜನರ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮೌನದ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಸಾಗಿದ ಮಗುವೇ ಈಗ ನಡೆಯಲಾಗದ ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ, ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.