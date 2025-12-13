Chanakya Niti friendship: ನಾವು ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ಸಹ ಬೇಗ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..
ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ನಟಿಸುವ, ಆದರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಇರಿಯುವ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳವರೆಗೆ, ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಎರಡು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವರ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆಗ ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಹಾನ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ಸಹ ಬೇಗ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ..
ತುಂಬಾ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಜನರು
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕುವವರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮರೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಒಡನಾಡಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚಾಣಕ್ಯನು ಅತಿಯಾದ ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳು ಕುತಂತ್ರದ ಮೊದಲ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮತೋಲಿತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ, ಹೊಗಳಿಕೆಯಲ್ಲ.
ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ತಮಾಷೆ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುವ ಯಾರಾದರೂ, ಅದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನಂಬಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಜನರು ಈ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ದ್ವಿಮುಖ ವರ್ತನೆ ತೋರುವವರ ಬಗ್ಗೆ
ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಅಂತಹ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದರಿಂದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಚಾಣಕ್ಯ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು "ದ್ವಂದ್ವ ಸ್ವಭಾವ" ಹೊಂದಿರುವವರು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸದ ಜನರು
ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸದವರು ನಿಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಹೇಳುವಂತೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಗುಪ್ತ ಶತ್ರು ಒಳಗೆ ಅಸೂಯೆಪಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅಸೂಯೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅವರ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ.
ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹರಡುವವರು
ಚಾಣಕ್ಯನು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹರಡುವವರನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಯಿದ್ದಂತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾರಾದರೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರರಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜನರು ನಂತರ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈಬಿಡುವವರು
ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ಮುಖವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಬೆಳಕು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಇರಿಯುವವರಾಗುವುದು ಖಚಿತ.