Chanakya niti: ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ!
Chanakya life partner tips: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಮಹಾನ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಆಳವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ. ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯದಂತೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ವಿದ್ವಾಂಸರು
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಅಥವಾ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೂ ಕಾರಣ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯು ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು?
ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜನರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ನೀವು ಯಾರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ..
ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನಮಾನ
ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ನೇಹ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ... ವಯಸ್ಸು, ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಸಮಾನ ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಎಂದಿಗೂ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ನಡುವೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳರಿಮೆ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವು ಮುರಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ತಾಳ್ಮೆಯೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು
ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಪುರುಷ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣವೆಂದರೆ ತಾಳ್ಮೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಇರುವವರು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ತಾಳ್ಮೆ ಇರುವವರು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಎಂದಿಗೂ ನಿಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ
ಕೋಪವು ಒಬ್ಬನ ಶತ್ರು. ಶಾಂತಿಯು ಒಬ್ಬನ ತಾಯಿತ. ಈ ಮಾತು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವಿಪರೀತ ಕೋಪಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ವಿವಾಹವು ಬೆಂಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಿದಂತೆ. ಕೋಪವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ತೀವ್ರ ಕೋಪಗೊಂಡ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುರಿಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಕೋಪದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
