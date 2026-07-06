ಬಿಹಾರದ ಜಮುಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಯನಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ರಾಖಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಮಾಜವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ರಾಖಿ 8 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಆದರು. ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಜಮುಯಿ: ಬಿಹಾರದ ಜಮುಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಯನಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ರಾಖಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹೋದರಿಯಾಗಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರ ನಡುವಿನ ಸಹಜ ಸ್ನೇಹ ಎಂದು ಎನ್ನಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬರುಬರುತ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಇದು ಬರಿಯ ಸ್ನೇಹವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು, ಒಟ್ಟಿಗೇ ಇರುವುದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮಾಜ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜೋಡಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಸಾಲದ್ದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿಯರು ಬೇರೆ.
ಆದರೆ, ಪ್ರೇಮ ಕುರುಡು ಎನ್ನುವಂತೆ ಸಹೋದರಿಯರ ಸಂಬಂಧದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇಬ್ಬರೂ ಯುವತಿಯರು ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ರಾಖಿ ತನ್ನ ಲಿಂಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪುರುಷ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕೊನೆಗೆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ! ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಯನಶ್ರೀಗೆ 22 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ರಾಖಿಗೆ 23 ವರ್ಷ. ರಾಖಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಲಿಂಗ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು. ಕೊನೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಕುತೂಹಲ ಎಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಸಪ್ತತುದಿಯನ್ನು ತುಳಿದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಖಿ ಅಥವಾ ರಾಹುಲ್ ನಯನಶ್ರೀ ಅವರ ಹಣೆಗೆ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರು.
ಏನಿದು ಸ್ಟೋರಿ
ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಬಿಹಾರದ ಜಮುಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದದ್ದಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಯನಶ್ರೀ ಮತ್ತು ರಾಖಿ ಕುಮಾರಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ನಂತರ, ನಯನಶ್ರೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ನಾಗೆ ಹೋಗುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಒಂಟಿ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ, ರಾಖಿ (ಈಗ ರಾಹುಲ್) ಕೂಡ ಪಟ್ನಾಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವು. ಸಹೋದರಿಯರು ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹುಡುಗಿಯರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅನುಮಾನಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ- ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ
ಪಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಯನಶ್ರೀ ಮತ್ತು ರಾಖಿ ಕುಮಾರಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹತ್ತಿರವಾದರು ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದರು. 2025 ರಲ್ಲಿ, ನಯನಶ್ರೀ ಬೋಧನಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಯನಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೇದಿನಿಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ನಯನಶ್ರೀ ರಾಖಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಇದರ ನಂತರ, ನಯನಶ್ರೀ ರಾಖಿಯನ್ನು ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಕೇಳಿದರು ಮತ್ತು ರಾಖಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ರಾಖಿ ಕುಮಾರಿಯನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಯನಶ್ರೀ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಲದ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ನಯನಶ್ರೀ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದರು.
ನಯನಶ್ರೀ ಅವರ ತಂದೆ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ತಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿ. ರಾಹುಲ್ ಅವರ ತಂದೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಖಿಯ ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರಾಖಿ ರಾಹುಲ್ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯಿತು. ರಾಖಿಯ ಅಕ್ಕ ರೇಣು ಕುಮಾರಿ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು.