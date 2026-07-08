Chanakya Niti: ಇದು ಮದುವೆಯಾದ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ… ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ತೀರಾ?
Chanakya Niti: ನಂಬಿಕೆ, ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ನೀಡುವುದು ಆಧುನಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಥವಾ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ
ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಅದು ನಂಬಿಕೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದ ಮೇಲೆಯೂ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರಹಸ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ? ಎನ್ನುವ ಸಂಶಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ರಹಸ್ಯ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಯಮವನ್ನು ಏಕೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ವೀಕ್ ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಭಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಪತ್ನಿ ಜೊತೆಯೂ ಹೇಳಬಾರದು. ಇದರರ್ಥ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ನಂಬಬಾರದು ಎಂದಲ್ಲ. ಇಮೋಶನಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸಂಬಂಧದೊಳಗೆ ಕಲಹ ಅಥವಾ ವಾದಗಳ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಡಿ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೀಕ್ರೇಟ್ ಆಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಕಯುತವಾಗಿರಬೇಕು. ಮನೆಯ ಬಜೆಟ್, ಅಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಉಳಿತಾಯ, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡದಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ.
ಎಲ್ಲಾ ಹೊರೆಯನ್ನು ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಹೇರಬೇಡಿ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜೀವನದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ; ಒಬ್ಬರ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೈಫಲ್ಯದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಇತರರ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪರಿಹಾವರವನ್ನು ನೀವೇ ಹುಡುಕುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ದಾನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಹೇಳಬೇಡಿ
ದಾನವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯು ಅದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ: ನೀವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ದಾನದ ಉದ್ದೇಶವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪತ್ನಿಯಿಂದಲೂ ಮುಚ್ಚಿಡಿ.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಯಶಸ್ವಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಯಾವಾಗ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಂಸಾರ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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