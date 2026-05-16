70ರ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ವರಿಸಿದ 20ರ ಚೆಲುವೆ: ಒಂದು ಡಜನ್ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯ 4ನೇ ಮದ್ವೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿ
70 ವರ್ಷದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಹಾಜಿ ಖಲೀಲ್, 20 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ನಜ್ರೀನ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ಮದ್ವೆ ವಿವಾದ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಟ್ವಾಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಕೈಲಾ ಭಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಾಜಿ ಖಲೀಲ್ ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಭಾರಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಹೆಂಡತಿಯ ವಯಸ್ಸು 20. ಹೀಗೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮದುವೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ನಾಯಕನ ವಿಷ್ಯ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಕಾರಣ, ಹಾಜಿ ಖಲೀಲ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ನಜ್ರೀನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣ. ನಜ್ರೀನ್ ತಮ್ಮ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಗುವಾದ ನಂತರ ತನ್ನ ಪತಿ ತನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2ನೇ ಪತ್ನಿ ದೂರು
2ನೇ ಪತ್ನಿ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ, ಈಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೂ 20 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯ ಜೊತೆ. ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯರು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದಾಗ, ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. 1991 ರಲ್ಲಿ ಹಾಜಿ ಖಲೀಲ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಂಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಳಿಕ ಆಕೆಯನ್ನು ಗಂಡ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ಖಲೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಜ್ರೀನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಡಜನ್ ಮಕ್ಕಳು
ಅವರ ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ, ಅವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮೊದಲ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರಿಂದ ಒಂದು ಡಜನ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಮಗುವಾದ ಮೇಲೆ 3ನೇ ಮದ್ವೆಯಾದರು. 2010 ರಲ್ಲಿ ಈ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಮೂಲಕ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದೀಗ ನಾಲ್ಕನೆಯವಳಾದ 20 ವರ್ಷದ ಯಾಸ್ಮೀನ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಜ್ರೀನ್.
ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು
ಈ ಹೊಸ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿದೆ. ಖಲೀಲ್ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಕೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದಾಗ, ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ದೂರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
30 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಕ್ರಮ
ಹಾಜಿ ಖಲೀಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ 1995 ಮತ್ತು 2000 ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂನಗರ ವಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಅವರು ಸುಮಾರು 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪುರಸಭೆಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮದರಸಾ, ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುರಸಭೆಯ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ, ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಕ್ರಮ ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದವು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
