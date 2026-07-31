ಮದುವೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷಣ. ಆದರೆ, ಚೀನಾದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷಣ. ಆ ದಿನ ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಚೀನಾದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಅದೇ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ನಿವೃತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೇ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿರುವುದು ಈ ಕಥೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ತಿರುವಾಗಿದೆ.
ಅಮ್ಮನನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿ
ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಉದಾರಿ ಬಾಸ್ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೀನಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಕುಯಿ ಪೀಜುನ್ ಅವರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆನಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಹೆನಾನ್ ಕುವಾಂಗ್ಶಾನ್ ಕ್ರೇನ್ ಎಂಬ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಕುಯಿ ಪೀಜುನ್, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬೇಸಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 21ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 331 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕುಯಿ, ಪೋಷಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು "ಒಬ್ಬ ಸಭ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲು ಅಡಿಪಾಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಗನನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ತಾಯಿ
ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಓರ್ವ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಕುಯಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಆತನ ತಂದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಆತನ ತಾಯಿ ಒಬ್ಬರೇ ಮಗನನ್ನು ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ತಾನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಉದ್ಯೋಗಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ. ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಆತನಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ಕುಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಗನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಆಕೆಯ ಮಗ ತನ್ನ ಮದುವೆಯಂತಹ ವಿಶೇಷ ದಿನದಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟಿರುವುದು ಉದ್ಯಮಿಗೆ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ತರಿಸಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮಂಡಿಯೂರಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ
ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಆ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಆತ ಬೇರೆಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆತ ಮತ್ತೆ ಕುಯಿ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಗೌರವವನ್ನು ತಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕುಯಿ, ಆತನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗನನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಬಾಸ್, ತಾಯಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟ
ಆದರೆ, ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕುಯಿ, ಆತನ ನಿವೃತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅದೇ ಮಟ್ಟದ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಕುಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಆ ಮಹಿಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
24 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ... ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ
ಕುಯಿ ಪೀಜುನ್ ಅವರ ಈ ಕಥೆ ಚೀನಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಗಳು 24 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವರು ಮಗನನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದು ಬಾಸ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ ಮಗನಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿರುವುದು ಮಾನವೀಯ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಹಲವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ "ಉದಾರಿ ಬಾಸ್" ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್
ಕುಯಿ ಪೀಜುನ್ ಅವರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉದಾರತೆಯಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ "ಅತ್ಯಂತ ಉದಾರಿ ಬಾಸ್" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 60 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುವಾನ್, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 84 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಗದು ಬೋನಸ್ಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿಗಳು 180 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುವಾನ್, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 254 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀರಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಕುಯಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.