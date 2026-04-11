ಡೆಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಈ ವರ್ಷ 11 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 97 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ AI ನಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟದ ಆತಂಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಕೋವಿಡ್ನಿಂದಲೇ ಹಲವಾರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಯಿಂದಾಗಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆತಂಕದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ, ಯಾವ ಕ್ಷಣ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ. Layoffs.fyi ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 66 ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು 39 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಇದೀಗ, ಡೆಲ್ ಕಂಪೆನಿಯ ಸರದಿ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ Dell ಕಂಪೆನಿಯು 11 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಪೆನಿ ಹೇಳಿದೆ.
97 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಭಾಗವಾಗಿ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 10 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಕಂಪೆನಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕಂಪೆನಿಯು ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, AI ಮತ್ತು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷದ 8 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಅದರೆ ಇದೀಗ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 97 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಲ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಕಂಪೆನಿಯು 569 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಫೈಲಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.
ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
“2026 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಹಾರ ಆಧುನೀಕರಣ ಉಪಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿ ಮರುಸಂಘಟನೆಗಳು, ಬಾಹ್ಯ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಘೋಷಿತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಆದ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಇತರ ಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಡೆಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಕಂಪೆನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕುಸಿತದ ಇತಿಹಾಸ
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕುಸಿತವು ಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕಂಪೆನಿಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2023 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಅದರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪೆನಿಯು 2023 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 133,000 ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು 2024 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 120,000 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಂತರ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 108,000 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ, ಡೆಲ್ನ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 27 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 36,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಇತರ ಅನೇಕ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.