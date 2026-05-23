- Home
- Jobs
- Private Jobs
- ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ CA ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು, ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕೂರುವಂತೆ ಹೇಳಿದ ಸಂದರ್ಶಕಿ! ಇದು ಹೊಸ ತಂತ್ರವೇ?
ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ CA ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು, ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕೂರುವಂತೆ ಹೇಳಿದ ಸಂದರ್ಶಕಿ! ಇದು ಹೊಸ ತಂತ್ರವೇ?
Interview: ಒಬ್ಬ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಯುವತಿ ತನಗಾದ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಂದರ್ಶನದ ಅನುಭವವನ್ನು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶಕಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ 'ನಮಸ್ತೆ' ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೂರುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ಚುವಲ್ ಜಾಬ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ
ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು ತಮಗಾದ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ಚುವಲ್ ಜಾಬ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನುಭವವನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿಚಿತ್ರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಸಂದರ್ಶಕಿ ತನಗೆ 'ನಮಸ್ತೆ' ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೂರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ದಂಗಾಗಿದ್ದು, ಹಲವರು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು "ಅವಮಾನಕರ" ಮತ್ತು "ಅತ್ಯಂತ ಅವೃತ್ತಿಪರ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು
ವೈರಲ್ ಆದ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಸಂದರ್ಶನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಂದರ್ಶಕಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಮಸ್ತೆ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಲು ಹೇಳಿದರು," ಎಂದು ಯುವತಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಸಂದರ್ಶಕಿ ತನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಯುವತಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಧ್ಯಾನದ ಸೆಷನ್?
"ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಧ್ಯಾನದ ಸೆಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನೋ ಅಂತಾನೇ ಗೊಂದಲವಾಯ್ತು," ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ವೃತ್ತಿಪರತೆಯ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂದು ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವಾರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಂದರ್ಶಕಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ನೇಮಕಾತಿ ವೇಳೆ ಇಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರು ಏನಂತಾರೆ?
"ಇದು ನೇಮಕಾತಿ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್," ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಮುಂದಿನ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮಾತುಕತೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಹೇಳಬಹುದು," ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಯು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಸಂಬಳವಿಲ್ಲದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಸುತ್ತುಗಳಂತಹ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಹಿತಕರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಜುಗರ
ವೃತ್ತಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂದರ್ಶಕರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವೃತ್ತಿಪರ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಜುಗರ, ಅಸಮಾಧಾನ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯಾತನೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇಂತಹ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವರ್ತನೆಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಕಂಪನಿಯ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೇದಿಕೆಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈ ವೈರಲ್ ಚರ್ಚೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಸಂದರ್ಶನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬಹುದಾ?
ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು, ಸಂದರ್ಶಕಿ ಬಹುಶಃ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಾವಧಾನತೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟುಮಾಡದ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ನೇಮಕಾತಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ನಾಟಕೀಯವಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.