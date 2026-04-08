ಒಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ; ಷರತ್ತು ನಿನ್ನದು, ಸ್ಥಳ ನನ್ನದು- Bigg Boss ಬೆಡಗಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ ಶೇಕ್
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ 'ವಡಾ ಪಾವ್ ಗರ್ಲ್' ಚಂದ್ರಿಕಾ ದೀಕ್ಷಿತ್, ತಮಗೆ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಲು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿಯ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ವಡಾ ಪಾವ್ ಗರ್ಲ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಚಂದ್ರಿಕಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ (Chandrika Dixit) ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪತಿ ಯುಗಮ್ ಗೆರಾ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. "ಅವನು ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದರು. ನಂತರ ನಾನು ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ನಿಗೂಢ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮರುಮದುವೆಯಾದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಇದ್ದವು.
ಉದ್ಯಮಿಯಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ಆಫರ್
ಇದರ ನಡುವೆಯೇ, ಚಂದ್ರಿಕಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಲು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಫರ್ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕಣ್ಣನ್ ಅವರ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಚಂದ್ರಿಕಾ, "ಹೌದು, ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಮೇಲ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬಲ್ಲೆ. ಅವರು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, 'ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ನಿಮ್ಮದು, ಸ್ಥಳ ನನ್ನದು. ಚಂದ್ರಿಕಾ, ನಾನು ನಿಮಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಿ' ಎಂದು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಆಫರ್
ತನಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಈ ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಹ ತನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿದರು. ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಚಂದ್ರಿಕಾ, "ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಿಗೂಢ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ
ಚಂದ್ರಿಕಾ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸೈಫ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸಾಕಿಬ್ ಮತ್ತು ಕನಿಕಾ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ?" ನಂತರ ಸೈಫ್, "ಅವಳು ನಾನಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾನು ಅವಳಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ
ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ತನ್ನ ಮತ್ತು ಯುಗಮ್ ಮದುವೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. "ನಾನು ನನ್ನ 15 ದಿನಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಶಿಶುವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದರು, ನಂತರ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾನು ಹಲ್ದಿರಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 12-13 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು, ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಲಗಲು ರೆಡಿ
"ವಡಾ ಪಾವ್ ಗರ್ಲ್" ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಚಂದ್ರಿಕಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್.ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಡಾ ಪಾವ್ ಸ್ಟಾಲ್ ತೆರೆದ ನಂತರ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಆಕೆ "ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ OTT 3" ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಲಗಲು ರೆಡಿ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದರು.
