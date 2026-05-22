ಅಮೆರಿಕದ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಬೋಲ್ಟ್' ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಚ್ಆರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನೇ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಿಇಒ ರಿಯಾನ್ ಬ್ರೆಸ್ಲೋ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಆರ್ ತಂಡವು ಅನಗತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ (ಮೇ.22): ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರುವ ಮಹತ್ತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಪ್ರಮುಖ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಬೋಲ್ಟ್' (Bolt) ತನ್ನ ಇಡೀ ಹೆಚ್ಆರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಬೃಹತ್ ಪುನರ್ರಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ರಿಯಾನ್ ಬ್ರೆಸ್ಲೋ (Ryan Breslow) ತಮ್ಮ ಈ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಹೆಚ್ಆರ್ ತಂಡವು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದ ಅನಗತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಸಿಇಒ ನೇರವಾಗಿಯೇ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಹೆಚ್ಆರ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
"ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಯವಾದವು!"
ಫಾರ್ಚೂನ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ವರ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಸಮಿಟ್'ನಲ್ಲಿ (Workforce Innovation Summit) ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಿಯಾನ್ ಬ್ರೆಸ್ಲೋ, ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಲು ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಹೆಚ್ಆರ್ ತಂಡವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಇಲಾಖೆಯು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಆ ಇಡೀ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದನೋ, ಆಗ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಾಯವಾದವು!" ಎಂದು ಬ್ರೆಸ್ಲೋ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಆರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಚುರುಕಾಗಿ (Agile) ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಯಾನ್ ಬ್ರೆಸ್ಲೋ ಅವರು 2014 ರಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2022 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಲೋ ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದರು. ಅವರ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯಿತು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ನಷ್ಟದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಬಳಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು 2025 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಮರಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲಿನ "ಯುದ್ಧಕಾಲ" (Wartime) ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ತರಹದ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಮಾದರಿಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಬೋಲ್ಟ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಆರ್ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಆರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹೇಗೆ?
ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ಹೆಚ್ಆರ್ ವಿಭಾಗದ ಬದಲಾಗಿ, ಬೋಲ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣದಾದ 'ಪೀಪಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್' (People Operations) ಎಂಬ ಹೊಸ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಈ ತಂಡವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 'ಪೀಪಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್' ತಂಡಗಳು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ತಕ್ಷಣದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು, ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಆರ್ ತರಹ ಕೆಂಪುಪಟ್ಟಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಇಒ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸವಲತ್ತು ಮತ್ತು '4-ಡೇ ವರ್ಕ್ ವೀಕ್' ರದ್ದು
ಕಂಪನಿಯು ಭರದಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಬಂದಿದ್ದ "ಹಕ್ಕು ಚಲಾವಣೆಯ ಅತಿಯಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿ"ಯನ್ನು (Culture of entitlement) ಬ್ರೆಸ್ಲೋ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಹಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಂಪನಿಯ ದುಬಾರಿ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಠಿಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಬಹುಪಾಲು ಜನರು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ ಕಾರಣ ಇಡೀ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತಂಡವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ 'ವಾರಕ್ಕೆ 4 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ನೀತಿ' (Four-day working weeks) ಮತ್ತು 'ಅಪರಿಮಿತ ಪೇಯ್ಡ್ ರಜೆ' (Unlimited Paid Time Off) ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಉಳಿವು ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾದರಿಗೆ ಮರಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಇಒ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಬೋಲ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೇವಲ 100 ಜನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಡಿಮೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೆಲಸದ ಬದ್ಧತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಇಒ ಬ್ರೆಸ್ಲೋ ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.