ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ (BMRCL) 2026 ರಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣಾಕಾರರು, ರೈಲು ನಿರ್ವಾಹಕರು, ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಐಟಿಐ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಮತ್ತು ಪದವಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಿ 2.06 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವೇತನವಿದೆ.
"ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ" ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BMRCL) ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. BMRCL 2026 ಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ, ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 500+ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. 2.06 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ವೇತನವಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ವಹಣಾಕಾರರು, ರೈಲು ನಿರ್ವಾಹಕರು, ವಿಭಾಗ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಕರಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಹರು?
ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಐಟಿಐ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಥವಾ ಪದವಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು 2026 ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ:
ನಿರ್ವಹಣೆದಾರರು: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ/ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ರೈಲುಗಳು, ಹಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಪೋಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
ರೈಲು ನಿರ್ವಾಹಕರು (ಚಾಲಕರು): ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೌಶಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ವಿಭಾಗ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು: ಬಿ.ಟೆಕ್/ಬಿಇ ಪದವಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಾತ್ರಗಳು.
ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗಳು / ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು: ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳು.
ಹಂತ-ಹಂತದ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:
ಅಧಿಕೃತ BMRCL ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು "ವೃತ್ತಿ" ವಿಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಹುಡುಕಿ (ಉದಾ., ಅಡ್ವಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ. BMRCL/003/ADM/2018/PRJ ಫಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು).
ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ PDF ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.
“ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ” ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ, ಸಹಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಗೇಟ್ವೇ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು (ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ) ಪಾವತಿಸಿ.
ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಳುಹಿಸಿ. ಸ್ವಯಂ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ (ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುತ್ತಿಗೆ/ನಿಯೋಜಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ):
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ: ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (HR), ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್, III ಮಹಡಿ, BMTC ಸಂಕೀರ್ಣ, ಕೆ.ಎಚ್. ರಸ್ತೆ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560027
ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹುದ್ದೆ ವಿವರ, ಸಂಬಳ, ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿದೆ https://job.sarkarilakshya.com/bengaluru-metro-jobs-2026/