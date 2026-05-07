ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ Z-ಪ್ಲಸ್ ಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು, ಅವರದೇ ಪಕ್ಷವಾದ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' ನಾಯಕರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ದಿಢೀರ್ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ 'ವೈ' ಶ್ರೇಣಿಯ ಭದ್ರತೆಯು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದೆ. ನಟ ದಳಪತಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಾವಲು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ದಿಢೀರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಲೀಸರು ನಿನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಮೇ 6ರ ರಾತ್ರಿ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ವಿಜಯ್ ಅವರ Z-ಪ್ಲಸ್ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮೇ 4 ರಂದು ನಡೆದ ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆಗೆ ಭಾರಿ ಗೆಲುವಿನ ಆರಂಭಿಕ ಸೂಚನೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಮಾರ್ಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು?
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಉಪ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ (ಡಿಐಜಿ) ಶ್ರೇಣಿಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರ ಭದ್ರತಾ ಶಾಖೆಯಾದ ಸಿಐಡಿಯ ಒಂದು ಡಜನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಶಸ್ತ್ರ ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಭದ್ರತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ಎಸ್ಪಿ) ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ (ಐಜಿ) ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
'ಝಡ್-ಪ್ಲಸ್' ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಏಕೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು?
ಟಿವಿಕೆಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ವಿನಂತಿಯ ನಂತರವೇ ಈ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಬೆಂಗಾವಲು ಅಥವಾ ವಿಐಪಿ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನೀಡುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ, ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಮೂವರು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿ ಅವರ ಹಳೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ವೈ' ವರ್ಗದ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ
ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರವೂ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ 'ವೈ' ವರ್ಗದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ತಂಗುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ (CRPF) ಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಕಾವಲುಗಾರರು ಅವರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಟ-ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪಕ್ಷವು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡ ಖಾಸಗಿ ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನು ಸಹ ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಳವಳ
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ವಿಜಯ್ ಬುಧವಾರ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅರ್ಲೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಟ-ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು, ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷವಾದ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ (DMK) ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡಿತು.
234 ಸದಸ್ಯರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಹುಮತಕ್ಕಿಂತ 10 ಸ್ಥಾನಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ವಿಜಯ್ ಗೆದ್ದ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 112 ಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪೆರಂಬೂರು ಮತ್ತು ತಿರುಚ್ಚಿ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹುಮತದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 117 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ, ಟಿವಿಕೆ 107 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆಗೆ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು ಮತ್ತು ಡಿಎಂಕೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು.