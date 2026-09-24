ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ 23 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಫರಿಬಾ ಹಶಿಮಿ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಪುರುಷ ವೇಷ ತೊಟ್ಟು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. 2021ರಲ್ಲಿ ದೇಶ ತೊರೆದ ಇವರು, ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಬದಲಾಗುವ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೋಕಿಯೊ: ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿರುವುದು ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದರೂ ಅದಿಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಬೇರೆಯವರನ್ನೇ ದೂಷಿಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಹೊಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಗೊಣಗುಡುತ್ತಲೇ ಜೀವಿಸುವವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀವ ಭಯವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದುಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವವರೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಮುಂದೆಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದೇ ಅಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗಳಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದರೆ ಆಕೆ ಅದೆಂಥ ಛಲಗಾತಿ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲವೆ?
ಆಕೆಯೇ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮಹಿಳಾ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ 23 ವರ್ಷದ ಫರಿಬಾ ಹಶಿಮಿ. ತಾಲಿಬಾನಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ನಲುಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈಕೆ ಅಂಥ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧಗಳನ್ನೂ, ಎಲ್ಲಾ ಗೋಡೆಗಳನ್ನೂ ಒಡೆದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಎಂದರೆ ಕಾಲ ಕಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ನಿರ್ಬಂಧ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದರೂ, ತನ್ನೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಆಕೆ ಪುರುಷ ವೇಷ ತೊಟ್ಟಳು ಎಂದರೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಬಹುಶಃ ಬಾಲಿವುಡ್, ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸ್ಟೋರಿ ಕಾಣಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪುರುಷ ವೇಷ ತೊಟ್ಟು ಹೊರಬಂದು ಮಿಂಚಿರುವ ಫರಿಬಾ ಹಶಿಮಿ, ಇದೀಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಮೆಚ್ಚುವ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಧೀರೆ
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಫರಿಬಾ ಹಶಿಮಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಮಹಿಳಾ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಓಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಆಫ್ಘನ್ನಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಬಹುತೇಕ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು, ಮಹಿಳೆಯರು ಬಹಳ ಸೀಮಿತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪುರುಷನಂತೆ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟರು. "ನಾನು ತರಬೇತಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನಾನು ಹುಡುಗನಂತೆ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೂ ತನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸದಂತೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಫರಿಬಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ, ಪುರುಷರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎಸೆಯಲು ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷನಂತೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಯುವತಿ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಬದಲಾಗುವ ಭರವಸೆ
23 ವರ್ಷದ ಹಶಿಮಿ ಮಂಗಳವಾರ ತನ್ನ ಓಟವನ್ನು 2 ಗಂಟೆ, 50 ನಿಮಿಷ, 5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. 2021 ರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "2021 ರಲ್ಲಿ, ತಾಲಿಬಾನ್ ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ನನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ನಾನು ನನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫರಿಬಾ ಹಶಿಮಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ತನಗಾಗಿ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಡೇರಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಕಾಬೂಲ್ನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ - ಮತ್ತು ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಭುಜಕ್ಕೆ ಭುಜಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.