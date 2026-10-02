ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ 8ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಧವನ್ಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ವರುಣ್ ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಳೆಯ ಘಟನೆಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು ವರುಣ್ ಧವನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ 8ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಟ ವರುಣ್ ಧವನ್ಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ 'ನನಗೆ ಹುಡುಗಿಯರೆಂದರೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ವರುಣ್ ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹುಡುಗರು ತನಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ವರುಣ್ ಧವನ್ ಆ ಹಳೆಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 8ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಹಾಗೂ ನಟ ವರುಣ್ ಧವನ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. 'ಸ್ತ್ರೀ 2' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೇಳೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ವರುಣ್ಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಆತ ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ನಗುತ್ತಲೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರದ್ಧಾ ಮತ್ತು ವರುಣ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. 'ಎಬಿಸಿಡಿ 2' ಮತ್ತು 'ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ 3ಡಿ' ಯಂತಹ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೂ ಇವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಖತ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಪೋಸಲ್
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾ 'ಪಹಾಡ್ ಕೆ ಊಪರ್ ಗಯೇ' (ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು) ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಶ್ರದ್ಧಾ, ವರುಣ್ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಅಂದರೆ, "ಯೂ ಲವ್ ಐ" (ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀಯಾ) ಎಂದು ಹೇಳಿ, ವರುಣ್ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ವರುಣ್ ಕೊಟ್ಟ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಶ್ರದ್ಧಾಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. "ಮುಝೆ ಲಡ್ಕಿಯಾನ್ ಪಸಂದ್ ನಹೀ ಹೈ" (ನನಗೆ ಹುಡುಗಿಯರೆಂದರೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ) ಎಂದು ವರುಣ್ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಯೇ ಹೋಗಿದ್ದ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಪುಟ್ಟ ಶ್ರದ್ಧಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದೇ ತೋಚಿರಲಿಲ್ಲ.
ಹುಡುಗರಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದ ವರುಣ್!
ವರುಣ್ ಮಾಡಿದ ಈ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆತನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನೇ ತಂದೊಡ್ಡಿತ್ತು. ಶ್ರದ್ಧಾಳ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಗೆ ವರುಣ್ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಯಿತು. ಶ್ರದ್ಧಾಳ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೇರೆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ವರುಣ್ಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಥಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ವತಃ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಬೇಬಿ ಜಾನ್' ನಟ ವರುಣ್ ಧವನ್ಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವು ಟೀನೇಜ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಯಿತಂತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ದಿನ ಶ್ರದ್ಧಾ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದಿತ್ತು ಎಂದು ವರುಣ್ಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ವರುಣ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.