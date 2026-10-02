ಸೊಸೆಯ ಆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಎಳೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 'ಇಂಪ್ಯೂರ್' ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ವಾರಾಹಿ ಮಲ್ಲಿಪಾಮುಲ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಸೊಸೆ ವರ್ಜಿನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಥೆನೇ 'ಇಂಪ್ಯೂರ್'. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಾರಾಹಿ ಮಲ್ಲಿಪಾಮುಲ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ, ನಟಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಕಿನಾಡದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ವಾರಾಹಿ, ಸದ್ಯ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜರ್ನಲಿಸಂ ಓದಿರೋ ಇವರು, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್, ಲಂಡನ್ನಂತಹ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಕನಸನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಗಲು ಹೊತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ, ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ವೀಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ನಿಶಾಂತಿ ಎವಾನಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವಾರಾಹಿ ಅವರು ತೆಲುಗು ಹುಡುಗಿ ಯಶಾ ಮುತ್ತುಲೂರಿ ಅವರನ್ನೇ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸೋದು ಸುಲಭ ಇರಲಿಲ್ಲ
ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ ಅಮ್ಮ, ತಂಗಿ ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ದುಡ್ಡನ್ನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಸಾಲಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಿಂದ ಬಂದು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ವಾರಾಹಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕೋಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಬರೆದ ಕಥೆಯನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರೆಲ್ಲಾ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟರು. ಕೊನೆಗೆ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇಂಥಾ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರೇ ನನಗೆ 'ಇಂಪ್ಯೂರ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರೋ ರಾಜಾ ಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ಕರಣ್ ಪಾಂಡವ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'OMG' ಹಾಡಿನ ಹುಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ.
ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಕೊಡುತ್ತೆ
ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್ ಜ್ಞಾನಶೇಖರ್ ವಿ.ಎಸ್. ಚಿತ್ರದ ಲುಕ್ ಅನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ರಕ್ತಪಾತದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಬೋರ್ ಆಗಿರೋರು ನಮ್ಮ ಈ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕು. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ತರಾನೇ 'ಇಂಪ್ಯೂರ್' ಕೂಡಾ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ.