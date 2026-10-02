ಕಾರ್ಟಿಯರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಗ್ಲೋ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅವರ ಈ ರೇಡಿಯಂಟ್ ಲುಕ್ ಹಿಂದೆ HIFU, ಕ್ರಯೋ-ಫೇಶಿಯಲ್, RF, ಮೈಕ್ರೋನೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು LED ಥೆರಪಿಯಂತಹ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿವೆ.
ಕಾರ್ಟಿಯರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ತ್ವಚೆ ಸಖತ್ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಡಾ. ಹರ್ಷನಾ ಬಿಜಲಾನಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. HIFU, ಕ್ರಯೋ-ಫೇಶಿಯಲ್, RF, ಮೈಕ್ರೋನೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಇಡಿ ಥೆರಪಿ ಮೂಲಕ ದೀಪಿಕಾ ತಮ್ಮ ಮುಖದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಟಿಯರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಸಖತ್ ಗ್ಲೋ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಖ್ಯಾತ ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಹರ್ಷನಾ ಬಿಜಲಾನಿ ಅವರು ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ರೂಟೀನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. 'thesecretsauce_pod' ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಾ. ಬಿಜಲಾನಿ ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಮುಖ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿ, ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
'ದಿ ಏಜ್ಲೆಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್'ನ ಡಾ. ಬಿಜಲಾನಿ ಅವರು ಈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫೇಶಿಯಲ್ನಿಂದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗ್ಲೋ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೈ-ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ (HIFU), ಕ್ರಯೋ-ಫೇಶಿಯಲ್, ರೇಡಿಯೊಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ (RF) ಥೆರಪಿ, ಮೈಕ್ರೋನೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಇಡಿ ಥೆರಪಿ ಸೇರಿತ್ತು. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ತ್ವಚೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂದವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂತಹ ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಟೆಪ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.
ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳ ಕಮಾಲ್
ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆಯಿದೆ. HIFU ಎಂಬುದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಜರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಸುಕ್ಕುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಮುಖವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಕ್ರಯೋ-ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೋಲ್ಡ್ ಥೆರಪಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾಲಜನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಖದ ಮೇಲಿರುವ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು (pores) ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ರೇಡಿಯೊಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ (RF) ಥೆರಪಿಯು ಚರ್ಮವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಕಾಲಜನ್, ಎಲಾಸ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಸಣ್ಣ ಗೆರೆಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ, ಯೌವನದ ಕಳೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮೈಕ್ರೋನೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸೂಜಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಚರ್ಮವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗುಣಮುಖವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಚರ್ಮ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಬೆಳಕು ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ದೊಡ್ಡ ಇವೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆಯುವ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮುಖ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಸರತ್ತುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಟಿಯರ್ ಶೋನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಇವೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಡಾ. ಬಿಜಲಾನಿ ಅವರ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಕೇವಲ ಮೇಲ್ನೋಟದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಚರ್ಮದ ಆಳದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. HIFU ನಂತಹ ಟೈಟನಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಯೋ-ಫೇಶಿಯಲ್ನಂತಹ ಮೇಲ್ಮೈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಲೋ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವುದೇ ಅಸಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎಂದು ಡಾ. ಹರ್ಷನಾ ಬಿಜಲಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಖವು ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್-ಅಪ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಗಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ರೂಟೀನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.