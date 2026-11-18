ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ನಡುವೆ ಕಲ್ಪತಿ ಕುಟುಂಬದ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.
ವಿಜಯ್ಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ವಾ? ಸಂಗೀತಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ದಳಪತಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದೇಕೆ? ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕನ ಹೊಸ ಹೇಳಿಕೆ!
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ (Thalapathy Vijay) ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಸ್ವರ್ಣಲಿಂಗಂ (sangeetha sornalingam) ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಂಗೀತಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಚೆಗುವೇರ ಜಯಶಂಕರ್ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಜಯ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಬೇಕಿತ್ತಾ? ಪತ್ನಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗಲೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ಬಳಿಕ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ
ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ಬಳಿಕ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ವಿಚಾರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಂಪತ್ಯ ದ್ರೋಹದ ಆರೋಪಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿತ್ತು.
ಆದರೆ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದವು. ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಗೀತಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೇ ಸಂಗೀತಾ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅರ್ಜಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ಈವರೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ.
ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಒಡನಾಟ
ಇದರ ನಡುವೆ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಒಡನಾಟದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಂತರವೂ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸಂಗೀತಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್' ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಚೆಗುವೇರ ಜಯಶಂಕರ್ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿ ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಗೀತಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೇವಲ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನೋಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಜಯಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ, ಆಸ್ತಿ, ಖ್ಯಾತಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ದೊರೆತಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಷ್ಟೇ. ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸಂಗೀತಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆಯ ಉದ್ದೇಶವಿರಲಿಲ್ಲವೇ?
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜಯಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂಗೀತಾ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಗೀತಾ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಾಗ ವಿಜಯ್ ಕೂಡಲೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬೇರೆಯಾಗಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ಸಂಸಾರ ಆರಂಭಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಜಯಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ನಡುವೆ ಕಲ್ಪತಿ ಕುಟುಂಬದ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ನಡೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕಾಣುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದೀಗ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತಾ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವವರೆಗೂ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಊಹಾಪೋಹಗಳಾಗಿಯೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿದೆ.
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