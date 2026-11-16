ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಯಶ್ ಕೇವಲ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ, ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು? ನೋಡಿ..
'ರಾಮಾಯಣ’ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಮಾಲ್; ದಕ್ಷಿಣದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಪಟ್ಟ!
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' (Ramayana) ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಕನ್ನಡದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಖುಷಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಭಾಷೆಗಳ ಪೈಕಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣನ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಇದುವರೆಗಿನ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 585.63 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.76.6ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 63.42 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶೇ.8.3ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಭಾಷೆಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ.
ಉಳಿದ ಭಾಷೆಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ತೆಲುಗು ವರ್ಷನ್ 49.72 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಶೇ.6.5), ತಮಿಳು ವರ್ಷನ್ 34.71 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಶೇ.4.5) ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ವರ್ಷನ್ 31.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಶೇ.4.1) ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕನ್ನಡದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು? ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಭಟ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಯಶ್ ಕೇವಲ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ, ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಜವಾದ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಇರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಂಟು ಕೂಡ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಉತ್ಸಾಹವೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯ ಬಳಿಕ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೇ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.