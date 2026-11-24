ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಟ ಶಿವಾಜಿ ಅವರ ಈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಥೆ ಈಗ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವೇ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶಿವಾಜಿ ಅವರ ಈ ಅನುಭವ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಏನದು ನೋಡಿ..
ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಟ!
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಕೈತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಶಿವಾಜಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹9 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಇಂದು ಅದೇ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1800 ಕೋಟಿ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಆ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇಂದು ತಾವು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಶಿವಾಜಿ ಯಾರು? ಅವರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಜಮೀನು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ಈಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
₹9 ಲಕ್ಷದ ಹೂಡಿಕೆ ಇಂದು ₹1800 ಕೋಟಿ!
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಶಿವಾಜಿ, ನಂತರ ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಅವರು, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನದ ಹೊರತಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೈತಪ್ಪಿದ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಶಿವಾಜಿ, ತಾವು ಹಿಂದೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಜಮೀನಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹9 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಂತರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಅದೇ ಜಮೀನಿನ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹1800 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂದು ಆ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆ ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೇಸರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾದಗಿರಿಗುಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಜಮೀನು!
ಶಿವಾಜಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಯಾದಾದ್ರಿ ಭುವನಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿಗುಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ ₹9 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಶಿವಾಜಿ ತಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಇಂದು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವೊಂದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ.
ಅಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು!
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವಾಜಿ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಅಂದು ₹9 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ₹1800 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗೆ ಮಾಲೀಕರಾಗಬಹುದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತಿನ ಸಾರ. ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು? ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು? ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಯಾದಾದ್ರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ!
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾದಾದ್ರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆ ಭಾಗದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾದಾದ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಾಜಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಟ ಶಿವಾಜಿ ಅವರ ಈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಥೆ ಈಗ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ₹9 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಜಮೀನಿನ ಮೌಲ್ಯ ₹1800 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವೇ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶಿವಾಜಿ ಅವರ ಈ ಅನುಭವ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
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