ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ 'ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ ಸೀಸನ್ 2' ಶೋನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಜಗಳ ಶುರುವಾಯ್ತು ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಜೊತೆಗಿನ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಶಾಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇವೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ! ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿ..
ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಿರುಕು ಹಾಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಜೊತೆಗಿನ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್- Pratap Yadav has opened up about his bitter experiences with Aishwarya Rai and their divorce.
ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ಕೊನೆಗೂ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಿರುಕು ಹಾಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಜೊತೆಗಿನ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. 'ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ ಸೀಸನ್ 2' ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಮದುವೆಯಾದೆ, ಆಮೇಲೆ ದಿನಾ ಜಗಳ ಶುರುವಾಯ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಹಾರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್. ಇವರು 2018ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಐದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 2018ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಆರೋಪದಡಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈ ಹೈ-ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.
ಒತ್ತಡದ ಮದುವೆ, ಶುರುವಾಯ್ತು ಜಗಳ
"ಜಗಳವಾಯ್ತು, ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಮದುವೆ, ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಶುರುವಾಯ್ತು. ನನ್ನ ದಾರಿ ಬೇರೆ, ಅವಳ ದಾರಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೆ," ಎಂದು ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2018ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಆಗ ನಾನು ಬಿಹಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದೆ," ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಜಗಳಗಳು ತಮಗೆ ಅಸಹನೀಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಗಳಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೆಮ್ಮದಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್, ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು
ಇಬ್ಬರ ದಿನಚರಿ, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿತ್ತು. ಅದೇ ಡಿವೋರ್ಸ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ಪತ್ನಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದು ಆಕೆ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಕೆಗೆ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಇಷ್ಟವಿತ್ತು. ಈ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಮದುವೆ ಮುರಿಯಲು ಕಾರಣವಾಯ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ (TRENDYLAST24HR (@trendylast24hr)ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ.
'ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ ಸೀಸನ್ 2' ಶೋನಲ್ಲಿ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದನ್ನು ತಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಳಂತೆ. "ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದೇ ನನಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಡಸರದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗಸರು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ," ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ನಡೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ
ಮದುವೆಯಾದ ಐದೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ 2018ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇನ್ನೂ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತೆ ವಿವಾದದ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದೆ.