ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡುವ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ; ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಜನರು ಗುರುತಿಸದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡದಿದ್ದಾಗ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು!
ದೇಹದ ತೂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಗುತ್ತಲೇ ಪಂಚ್ ಕೊಟ್ಟ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸುಂದರಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ (Katrina Kaif) ಅಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಮೋಡಿ. ಆದರೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅನುಭವವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ನಂತರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದ ನಟಿ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲಿಗರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾರ ಮಾತಿಗೂ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಿಕೊಡಬಾರದು ಎಂಬ ಅವರ ಸಂದೇಶ ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ನಂತರದ ದೇಹದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೋಲ್!
ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವ ಕೆಲವರು, ಅವರ ದೇಹದ ತೂಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಟಿಯರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಟೀಕೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ನಂತರ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲಿಗರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕತ್ರಿನಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ದೇಹದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಬೇಸರಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದ ಕತ್ರಿನಾ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಮಹತ್ವ ನೀಡಬಾರದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಗ್ಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವಂತಹ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕತ್ರಿನಾ ಅವರ ಮಾತಿನ ಸಾರವಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಿಗೆ ನಾವೇ ಚಿಯರ್ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕು!
ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡುವ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ; ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಜನರು ಗುರುತಿಸದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡದಿದ್ದಾಗ, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕತ್ರಿನಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗಲಿ, ಸಿಗದಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಬೇರೆಯವರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕೂರಬಾರದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಹದ ತೂಕವಾಗಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಲಿ, ಜೀವನಶೈಲಿಯಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬೇರೆಯವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಬೇರೆಯವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕತ್ರಿನಾ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.