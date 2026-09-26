ತಂದೆ-ಮಗನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಜೇಸನ್ಗೆ ಇದು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ನೆರಳಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತಮ್ಮದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಗುರುತು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಆಗಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಇದೀಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟನಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದು, ‘ಸಿಗ್ಮಾ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
25 ವರ್ಷದ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತು ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವುದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂಗತಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೂ ಚಿತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ಲಾಟ್ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನೂ ಜೇಸನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಗಲಾಟ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್’ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಂತೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೇಸನ್ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವಿದೆ.
ತಮ್ಮನ್ನು ಜನರು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಜೇಸನ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮಗನಾಗಿಯೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದೇ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರಲ್ಲಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಎಂಬ ಗುರುತಿನಿಂದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೂ ಜೇಸನ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಟೀಕೆಗಳು ಬಂದರೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವೇ ತಾವು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಸಿಗ್ಮಾ’ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಿಗುವ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಜೇಸನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ‘ಸಿಗ್ಮಾ’ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಕಿಶನ್ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದ್ರೋಹದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ, ಆತ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಪರಾಧ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಜೂಜಾಟ, ಹಣ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯ ಸುತ್ತ ಸಾಗುವ ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ದಂಧೆ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಾಯಕ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದೇ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕುತೂಹಲ.
ಇದರ ನಡುವೆ ‘ಸಿಗ್ಮಾ’ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅವರ ತಂದೆ ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ‘ತಿರುಪಾಚಿ’ ಕೂಡ ಮರುಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ‘ತಿರುಪಾಚಿ’ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಂದು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ‘ಸಿಗ್ಮಾ’ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ತಂದೆ-ಮಗನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಜೇಸನ್ಗೆ ಇದು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ನೆರಳಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತಮ್ಮದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಗುರುತು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ‘ಸಿಗ್ಮಾ’ ಮೂಲಕ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.