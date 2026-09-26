ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಗೆ ಭಾರಿ ಗೌರವವಿದೆ. ತಲೈವಾ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರೇ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್, ನಟನೆ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ತಮಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೂ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದು ತಲೈವಾ ಗುಣ. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರೂ, ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ಅಣ್ಣ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಗುರುಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ತನಿಕೆಳ್ಳ ಭರಣಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಷಾ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಭೇಟಿಯಾದ ಭರಣಿ..
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಬಾಷಾ' ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುರೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ 'ಅಮ್ಮ' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುರೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋದ ತನಿಕೆಳ್ಳ ಭರಣಿ ಅವರನ್ನು ರಜನಿಕಾಂತ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. "ಇವರು ಭರಣಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೈಟರ್ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಟರ್" ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.
ಗುರು ರಾಜಾ ರಾಮದಾಸ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಕಂಗಾಲಾದ ರಜನಿಕಾಂತ್..
ಆಗ ರಜನಿಕಾಂತ್ 'ಬಾಷಾ' ಸಿನಿಮಾದ ಫೇಮಸ್ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಶಾಟ್ ಮುಗಿಸಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದರು. ಆಗ ತನಿಕೆಳ್ಳ ಭರಣಿ, "ಸರ್, ನೀವು ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ 'ರಾಜಾ ರಾಮದಾಸ್' ಅವರೇ ನನಗೂ ಗುರುಗಳು" ಎಂದರು. ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಗರೇಟ್ ಬಿಸಾಕಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತರು. "ರಾಜಾ ರಾಮದಾಸ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಶಾಕ್ನಲ್ಲಿ ತನಿಕೆಳ್ಳ ಭರಣಿ..
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ತನಿಕೆಳ್ಳ ಭರಣಿ ಶಾಕ್ ಆದರು. ಗುರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗರೇಟ್ ಬಿಸಾಕಿ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಗುಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೂ ರಾಜಾ ರಾಮದಾಸ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಓದಿಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭರಣಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದರು.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್..
ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೆಯಿತು. ತಮಿಳಿನ 'ಗಿಲ್ಲಿ' ಸಿನಿಮಾದ 200 ದಿನಗಳ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೈಯಿಂದ ಭರಣಿ ಶೀಲ್ಡ್ ಪಡೆದರು. ಆಮೇಲೆ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಹಾಗೂ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ 'ಕಥಾನಾಯಕಡು' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಭರಣಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ಗೆ ತೆಲುಗು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಲು ಭರಣಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಗುರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯೇ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ನಿಜವಾದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಭರಣಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.