‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತ ಟೀಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ನಾನಿ ಎಮೋಷನಲ್ ನೋಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅವರು, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ನಟನೆಯ 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು, ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಿ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಓದೆಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್'.
ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೂ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ತರಹೇವಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೀರೋ ನಾನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಮೋಷನಲ್ ನೋಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೋಲ್ ಬಂದರೆ ನಟರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ನಾನಿ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿ ನೋಡಿ ನನ್ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಜೊತೆಗೆ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ಫನ್ನಿ ಟ್ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ" ಅಂತ ನಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ನಗುನಗುತ್ತಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಾನಿ ಗುಣಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ನಾನಿ
ಬರೀ ಹೊಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಮರ್ಶಕರು ಕೊಟ್ಟ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾನಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ವಿಮರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿತೋರಿಸಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಖಂಡಿತ ಆ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ನಾನು ಕಲಿಯುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ರಂಜಿಸಲು ಈ ಸಲಹೆಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತವೆ" ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ತಪ್ಪು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾನು ಯಾವತ್ತೂ ರೆಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲೆಡೆ 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಹವಾ
ವರ್ಲ್ಡ್ವೈಡ್ 70 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಸಿನಿಮಾ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಿ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರೆದಿದೆ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಓದೆಲ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನಾನಿ ಮಾಸ್ ಲುಕ್ ಜನರನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಎಳೆದು ತರ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಟಾಕ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಥಿಯೇಟರ್ಗಳ ಹತ್ತಿರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸುನಾಮಿ ಮಾತ್ರ ಜೋರಾಗಿಯೇ ನಡೀತಿದೆ.