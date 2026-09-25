ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರು ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದೆ. “ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ” ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ತಮಗೆ ಬೇರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ತಮಗೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಾಪ್ಸಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು (Taapsee Pannu) ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣದ ಕೆಲವು ಅಚ್ಚರಿಯ ಹಾಗೂ ಅಹಿತಕರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ, ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿವೆ. ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಾಪ್ಸಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ಕಾರಣವೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ನಯಂದೀಪ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪ್ಸಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನುಭವಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ನಟಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾವೊಂದಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಹಲವು ಊಹೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು ಎಂದು ತಾಪ್ಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾಯಕನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿಖರ ಕಾರಣವನ್ನು ಯಾರೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿದ್ದವು ಎಂದು ನಟಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬದಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿ ಬೇಕಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬಂತಹ ಹಲವು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಊಹಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾಪ್ಸಿ ಹೇಳಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನೀಡಲಾದ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಹೀರೋನ ಪತ್ನಿಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಕಾರಣವನ್ನು ತಮಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಾಪ್ಸಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಏಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇಂದಿಗೂ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ತಾಪ್ಸಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರಾಗಲಿ, ನಾಯಕನ ಹೆಸರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರಾಗಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಾಪ್ಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ ಅವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದು ತಮಗೆ ಆಗ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ತಾಪ್ಸಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರು ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ” ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ತಮಗೆ ಬೇರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ತಮಗೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಾಪ್ಸಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವು ಬಂದಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಲೈಂಗಿಕೀಕರಣ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ತಾಪ್ಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಗಾಂಧಾರಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2026ರಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.