ಎಷ್ಟೇ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಬಂದರೂ, ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇಂದಿಗೂ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕುತೂಹಲಕರವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಬಿಗ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ನಡುವಿನ ಅಂತರವೇನು? ನೋಡಿ..
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಶಹೆನ್ಶಾ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೆ 83ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಬಿಗ್ ಬಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವರದಿಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಅಂತರದಿಂದ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
M3M ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿವರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. X, Instagram ಮತ್ತು LinkedIn ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ 4.87 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ 4.86 ಕೋಟಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷ!
ಇನ್ನು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಕೂಡ ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೂರು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು 4.81 ಕೋಟಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಸರು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, 1.82 ಕೋಟಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಒಂದೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹುರುನ್ನ 2026ರ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. M3M ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2026ರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಅಂದಾಜು ಸಂಪತ್ತು ₹10,000 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಅಂದಾಜು ಸಂಪತ್ತು ₹4,000 ಕೋಟಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ₹3,000 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ₹2,500 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕೇವಲ ನಟನೆಯಲ್ಲೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ, ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ದೂರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಬಂದರೂ, ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇಂದಿಗೂ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕುತೂಹಲಕರವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಬಿಗ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ನಡುವಿನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳ ಅಂತರವೇ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.