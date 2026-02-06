ಸದ್ಯ ಬಂಧಿತರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಸೌತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ನಟ-ನಟಿಯರು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದವರು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಕರಾಳ ಮುಖ ಈಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಸಿನಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಶಾಕ್: ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸಮೇತ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಅಂಜು ಕೃಷ್ಣ! ಸೌತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ
ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಗ್ಲಾಮರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಕರಾಳ ಮುಖ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ನಟಿ ಅಂಜು ಕೃಷ್ಣ (Anju Krishan) ಈಗ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭರ್ಜರಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಜು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವಿನ್ಸಿ ನಿವೇತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಇಡೀ ಕಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸಿನಿಮೀಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ:
ಈ ಹೈ-ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಚೆನ್ನೈನ ಆಂಟಿ-ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯುನಿಟ್ (ANIU) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಮೊದಲು ನೆಸಪಾಕ್ಕಂ ನಿವಾಸಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ್ ಎಂಬ 33 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು, ಆತನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಈ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲದ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿತು. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ್ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬಾತನೇ ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಿಂಗ್ಪಿನ್ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂತು.
ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ (Decoy Customer) ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಹಾಕಿದ ಈ ಬಲೆಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ವಲಸರವಕ್ಕಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಲುಪಿಸಲು ತನ್ನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಸುತ್ತುವರಿದು ಆತನನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ನಟಿ ಅಂಜು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತರು ಯಾರೆಲ್ಲಾ?
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಅಂಜು ಕೃಷ್ಣ (30), ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವಿನ್ಸಿ ನಿವೇತಾ (26), ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಾಜಾ (31), ಯಶ್ವಂತ್ (25), ಶ್ರೀರಾಮ್ (33), ಮತ್ತು ಆಲ್ವಿಬಿನ್ಶಾ (27) ಪ್ರಮುಖರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನೈನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ದಂಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ.
ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟು?
ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 6 ಗ್ರಾಂ ಮೆಟಾಂಫೆಟಮೈನ್ (Methamphetamine), 15 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ, 7 ಗ್ರಾಂ ಒಜಿ ಗಾಂಜಾ, ಎಲ್ಎಸ್ಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವ ಬಾಂಗ್ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಯಾರು ಈ ಜಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ಅಂಜು ಕೃಷ್ಣ?
ನಟಿ ಅಂಜು ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಮುಖ. ಅವರು ತಮಿಳಿನ 'ವೆಳ್ಳಿಮಲೈ' ಮತ್ತು ಜೋಜು ಜಾರ್ಜ್ ನಟನೆಯ 'ಆರೋ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಲಯಾಳಂನ ಕಾಮಿಡಿ ಹಿಟ್ 'ಸುಮೇಶ್ & ರಮೇಶ್' ಮತ್ತು 'ಆಕಾಶಂ ಕಡನ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಭರವಸೆಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿರುವುದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಬಂಧಿತರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಸೌತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ನಟ-ನಟಿಯರು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದವರು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾದ ನಂಟಿನಿಂದಾಗಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಕರಾಳ ಮುಖ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.