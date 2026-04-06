ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಹರಿದ ಶೂ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 'ಭಾಯ್ಜಾನ್' ಅವತಾರ ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ದಬಾಂಗ್' ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (Salman Khan) ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ (Airport) ಲುಕ್ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ 'ಹರಿದ ಬೂಟುಗಳ' (Torn Shoes) ಬಗ್ಗೆ!
ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!
ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಕೊಂಚ ಬಿಡುವು ಪಡೆದಿರುವ ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್, ವಿವಿಧ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆಗಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಂದಿನಂತೆ ಮಾಸ್ ಆಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಚೆಕ್ಡ್ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿರುವ 'ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್' ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪಾದಗಳತ್ತ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿದವೋ, ಆಗ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದಬ್ಬಾಳಿಸಿದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಶೂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಹರಿದು ಹೋಗಿರುವಂತೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯದ ಅಲೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾದವು.
'ಫಟೇ ಜೂತೆ' ಅಥವಾ ಡಿಸೈನರ್ ಫ್ಯಾಷನ್?
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಶೂಗಳನ್ನು ಕಂಡ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈಗ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, "ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಸುಲ್ತಾನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಣವಿಲ್ಲವೇ? ಅವರು ಯಾಕೆ ಹರಿದ ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ?" ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು 'ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್' (Distressed Fashion) ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದ ಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹರಿದ ಶೂಗಳು 'ಡಿಸೈನರ್ ವೇರ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಧರಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಅಂತಹದ್ದೇ ಯಾವುದೋ ದುಬಾರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಶೂ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಾದ.
ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು!
ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಈ ಲುಕ್ ನೋಡಿ ಅನೇಕರು "ನನಗಂತೂ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪಾ..!!" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಇಂತಹ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹರಿದ ಶೂ ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಎಂಬುದು ಈಗ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, "ಭಾಯ್ಜಾನ್ ಏನೇ ಧರಿಸಿದರೂ ಅದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸರಳತೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಭೂಷಣ" ಎಂದು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಭಾಯ್ಜಾನ್' ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹರಿದ ಶೂಗಳ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ! ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ನೀವು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತೀರಿ?