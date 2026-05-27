ಸಾಕ್ಷಿ ಶಿವಾನಂದ್, ಮೊದಲು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ‘ಗಲಾಟೆ ಅಲಿಯಂದಿರು’ ಮೂಲಕ. ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ‘ಆಪ್ಕೋ ಪೆಹಲೆ ಭಿ ಕಹಿ ದೇಖಾ ಹೈ’ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಆಕೆಯತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಕಾದಿತ್ತು.
ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ‘ಸೈನಿಕ’ ಸುಂದರಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಶಿವಾನಂದ್ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮಾಯವಾಗಿದ್ದೇಕೆ?
90ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯನ್ನು ಆಳಿದ ಸುಂದರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಶಿವಾನಂದ್ (Sakshi Shivanand) ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ‘ಸೈನಿಕ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಆಕೆಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು. ಆದರೆ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಈ ನಟಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ‘ವ್ಯಾನಿಶ್’ ಆದದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟರಿ. ಅಸಲಿಗೆ, ಆಕೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ!
ಮುಂಬೈ ಹುಡುಗಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಗೂ ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಭಯ!
1977ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷಿ ಶಿವಾನಂದ್, ಮೊದಲು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ‘ಗಲಾಟೆ ಅಲಿಯಂದಿರು’ ಮೂಲಕ. ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ‘ಆಪ್ಕೋ ಪೆಹಲೆ ಭಿ ಕಹಿ ದೇಖಾ ಹೈ’ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಆಕೆಯತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಕಾದಿತ್ತು. ಅದು ‘ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾಫಿಯಾ’! ಸಾಕ್ಷಿ ನಟಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಭೂಗತ ಲೋಕದ ನಂಟಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆಯ ಕರೆಗಳು ಬರಲು ಶುರುವಾದಾಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಯಭೀತರಾದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಅಂದು ಮಾಫಿಯಾದ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕ್ಷಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬದಲಿಸಿ, ಮುಂಬೈಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಓಡಿಬಂದಿದ್ದರು!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್ನ ‘ಲಕ್ಕಿ ಗರ್ಲ್’:
ಮುಂಬೈನಿಂದ ಓಡಿಬಂದ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೈ ಹಿಡಿಯಿತು. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರಂತಹ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ‘ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ’ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ‘ನಗುವ ನಯನ’ ಮತ್ತು ‘ಸೈನಿಕ’ ಚಿತ್ರಗಳು ಆಕೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಮಾತಾಗಿಸಿದವು. ಸುಂದರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಜ ನಟನೆಯಿಂದ ಆಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅಸಲಿ ಸಿನಿಮಾ!
ಸಾಗರ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರು. ಆದರೆ, 2019ರಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ಬಂತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಸ್ವಂತ ತಂಗಿ, ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಆನಂದ್ (ಓಹನ್ನಾ ಶಿವಾನಂದ್) ಮಾಡಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಆರೋಪ! " ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಅತ್ತೆ ಭಾವನಾ ಸೇರಿ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಈಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?
ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೂರವಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿ, ಈಗ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಅವರು, ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರದ ಸಾಕ್ಷಿ, ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ‘ಸೈನಿಕ’ನ ಮುದ್ದಾದ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಮಾಫಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಬಂದದ್ದು, ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದದ್ದು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದು ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಸಿನಿಮಾದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೂ, ಆಕೆಯ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನಮಗೆ ಆ ‘ಗೋಲ್ಡನ್ ಎರಾ’ವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.