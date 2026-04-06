ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆ: ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪತಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ನಟಿ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ!
ತಮಿಳು ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಕಯಲ್' (Kayal) ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ನಟಿ ಸುಭಾಷಿಣಿ (Subashini balasubramaniyam) ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಶೋಕಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಅವರು ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಕೇವಲ ದುರಂತವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಅವರು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುವಾಗ ಅವರ ಪತಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು!
ಮೂಲತಃ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರನ್ನು!
36 ವರ್ಷದ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರಾಗಿದ್ದರೂ, ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರನ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ನಿಮಿತ್ತ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಚೆನ್ನೈನ ಪೋರೂರ್ ಸಮೀಪದ ಅಯ್ಯಪ್ಪಂತಾಂಗಲ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರು, ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರ ರಾತ್ರಿ ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಗಳ, ಆಮೇಲೆ ನಡೆದದ್ದೇ ಬೇರೆ!
ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರ ರಾತ್ರಿ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪತಿ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜಗಳ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದಾಗ ಮನನೊಂದ ಸುಭಾಷಿಣಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಪತಿ ಬಿಪಿನ್, ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಪೋರೂರ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ವಿಧಿ ಆಟ!
ಪತಿ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಸುಭಾಷಿಣಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಾಗಿಲು ಒಡೆದು ಒಳಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಧಿಯ ಆಟವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸುಭಾಷಿಣಿ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಅವರ ಸಹನಟರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪತಿಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಸಿದ್ಧತೆ
ಈ ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹವಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಮತ್ಯಾವುದಾದರೂ ಒತ್ತಡವಿತ್ತೇ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಭಾಷಿಣಿ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಏನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಪತಿ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರನ್ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಭಾಷಿಣಿ ಅವರಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ಕಿರುತೆರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಾದರೂ ಸಾವು ಅಂತಿಮ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ" ಎಂಬ ಬೇಸರದ ಸಂದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.