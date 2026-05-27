- NO Marriage ಎಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದು, ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ನಟ ಈಗ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಸತ್ಯ ಏನು?
Actor Arjun Das News: ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅವರ ಗಂಭೀರವಾದ ಧ್ವನಿ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು. ಲೋಕೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕೈದಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದರು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಕಾರಣ, ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ 'ಮಾಸ್ಟರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಜಯ್ ಎದುರು ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಆ ಚಿತ್ರವೂ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು.
ನಟನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
'ಮಾಸ್ಟರ್' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ 'ವಿಕ್ರಮ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ 'ರೋಲೆಕ್ಸ್' ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ವಿಜಯ್ಗೆ ವಿಲನ್ ಆಗಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ಅವರನ್ನು, ಅಧಿಕ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ತಮ್ಮ 'ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ಗೆ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೇವಲ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.
ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ
ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ 'ಅಂಧಕಾರಂ' ಚಿತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಟ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಸಂತಬಾಲನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಅನೀದಿ', ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಸವಾದಿ' ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ವೆಂಕಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪೋರ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದರೂ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡವು. ಸದ್ಯ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ 'ಲವ್' ಮತ್ತು 'ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್' ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜೊತೆ ನಟನೆ
'ಲವ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ 'ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್'. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಅದಿತಿ ಶಂಕರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ತಮಿಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗಿನ 'ಬುಟ್ಟ ಬೊಮ್ಮ' ಮತ್ತು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ 'OG' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಾರವೇ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ?
ಸದ್ಯ ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ಗೆ ಈ ವಾರವೇ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆಯಲಿದೆಯಂತೆ. ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಲಿರುವ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್, ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಾಸಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅದು ಕೇವಲ ವದಂತಿ, ನಾವು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ 'ಲವ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇ ಆ ವದಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
