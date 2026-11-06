ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭಾರೀ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ಆದಿಪುರುಷ್ ಮತ್ತು ‘ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್’ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಅಬ್ಬರ; ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಷ್ಟು? Ramayana Box office first day collection to know here!
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಿಂದಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನ ₹64.85 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ‘ರಾಮಾಯಣ’
ಟ್ರೇಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ (Sacnilk) ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ₹64.85 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 25,200 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹77.50 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ.
ಭಾಷಾವಾರು ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ ₹47.50 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ₹7.25 ಕೋಟಿ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ₹6 ಕೋಟಿ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ₹2.60 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ₹1.50 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಚಿತ್ರದ ಬಹುಭಾಷಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಗಳಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ₹20 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹40 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಿಜವಾದರೆ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹100 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಬಹುದು.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ಆದಿಪುರುಷ್, ಧುರಂಧರ್ 2 ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ
2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ‘ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್’ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓಪನಿಂಗ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ₹102.55 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ₹236.63 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಇನ್ನು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಆದಿಪುರುಷ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನದ ದಾಖಲೆ ಕೂಡ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಪಾಲಾಗಿಲ್ಲ. 2023ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ‘ಆದಿಪುರುಷ್’ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಮೊದಲ ದಿನ ₹86.75 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಜವಾನ್’ ಮೊದಲ ದಿನ ₹75 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆರಂಭಿಕ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಮೊದಲ ದಿನ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಎರಡನೇ ದಿನದಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ದಿನ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ವೇಗವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ, ಎರಡನೇ ದಿನದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಭರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಚಿತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ‘ಆದಿಪುರುಷ್’ ಮತ್ತು ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪಯಣದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಸ್ತೃತ ರಜೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾನುವಾರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯ ಕಾರಣ ಸಂಜೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಸೋಮವಾರದ ರಜಾದಿನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯ
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2028ರ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳ ಒಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ₹4,000 ಕೋಟಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ₹64.85 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ‘ಆದಿಪುರುಷ್’ ಮತ್ತು ‘ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್’ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆ ವಿವರ:-
ಹಿಂದಿ: ₹47.50 ಕೋಟಿ (20,678 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು)
ಕನ್ನಡ: ₹7.25 ಕೋಟಿ (1,197 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು)
ತೆಲುಗು: ₹6 ಕೋಟಿ (1,776 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು)
ತಮಿಳು: ₹2.60 ಕೋಟಿ
ಮಲಯಾಳಂ: ₹1.50 ಕೋಟಿ (557 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು)
ಸೂಚನೆ: ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯ ಈ ವಿವರ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಅದಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಿದೆ!