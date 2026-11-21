ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ ಸೀನ್ ಮಾಡಲು ತಂದೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾಜು ಅವರ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯಂಗ್ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ತೆರೆಮೇಲೆ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಿಸ್ ಸೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದರೂ ತಂದೆಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆಂದರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅವರ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ ಹಾಗೂ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಶ್ರೀನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬ!
ಸಾಲು ಸಾಲು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾಸ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಂದರೂ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಆಹಾರ ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ ವಿಚಾರಗಳು ಆಗಾಗ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗಿದ್ದರು? ಅವರ ನಡುವೆ ಎಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯವಿತ್ತು? ಸಿನಿಮಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಶ್ರೀನು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಅಡವಿ ರಾಮುಡು' ಸಿನಿಮಾ ಸಮಯದ ನೆನಪು!
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ, ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಶ್ರೀನು ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಸಿನಿಮಾ ದಿನಗಳ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾಜು ಅವರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.
ಖ್ಯಾತ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಉಪ್ಪಲಪಾಟಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾಜು ಅವರ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರಭಾಸ್, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಅಡವಿ ರಾಮುಡು' ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದವು.
ಕಿಸ್ ಸೀನ್ಗೂ ತಂದೆಯ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದ ಪ್ರಭಾಸ್!
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ಮುಜುಗರ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಿಸ್ ಅಥವಾ ಲಿಪ್ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಮವೇ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತಂತೆ. 'ಅಡವಿ ರಾಮುಡು' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಿಸ್ ದೃಶ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಭಾಸ್ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ.
"ಡ್ಯಾಡಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಿಸ್ ಕೊಡಬಹುದಾ?" ಎಂದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ತಂದೆ, "ಕೊಟ್ಟುಬಿಡು ಮಗನೇ, ಸಿನಿಮಾ ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ!" ಎಂದು ನಗುತ್ತಲೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ. ತಂದೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕವೇ ಪ್ರಭಾಸ್ ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಶ್ರೀನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾಜು ನಡುವೆ ಎಂತಹ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯವಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಭಾಸ್!
ಇನ್ನು ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾಜು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವಿಚಾರಗಳಿರಲಿ, ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆಯಿರಲಿ, ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.
ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಪ್ರಭಾಸ್, ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಇದೀಗ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಈ ಅಪರೂಪದ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕಥೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.