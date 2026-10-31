ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ರ ‘ಕಿಂಗ್’ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಭಾರೀ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿ ವಿತರಣಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿದೆ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಡೀಲ್ ಆಯ್ತು? ನೋಡಿ..
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ‘ಕಿಂಗ್’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಿದೇಶಿ ಡೀಲ್! ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ಶಾ! The overseas theatrical distribution rights of Shah Rukh Khan’s upcoming film ‘King’ have reportedly been sold for a whopping ₹175 crore.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ಶಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ‘ಕಿಂಗ್’ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ವಿತರಣಾ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆದಿರುವ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಕಿಂಗ್’ ಚಿತ್ರದ ವಿದೇಶಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ವಿತರಣಾ ಹಕ್ಕುಗಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹175 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿದೇಶಿ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಡೀಲ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ‘ಪಠಾಣ್’, ‘ಜವಾನ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿರುವ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
₹175 ಕೋಟಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ವಿತರಣಾ ಹಕ್ಕು ಖರೀದಿ!
ಪಿಂಕ್ವಿಲ್ಲಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫಾರ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ (Phars Films) ಸಂಸ್ಥೆಯು ‘ಕಿಂಗ್’ ಸಿನಿಮಾದ ವಿದೇಶಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ವಿತರಣಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ₹175 ಕೋಟಿ ಕನಿಷ್ಠ ಗ್ಯಾರಂಟಿ (Minimum Guarantee) ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿದೇಶಿ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು. 2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಪಠಾಣ್’ ಮತ್ತು ‘ಜವಾನ್’ ಚಿತ್ರಗಳ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಫಾರ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿತರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವವಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಸಾಹೋ’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
₹175 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್!
ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಿತರಣಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುವುದರಿಂದ ‘ಕಿಂಗ್’ ಸಿನಿಮಾ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿತರಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಪಾಲು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ₹175 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹350ರಿಂದ ₹375 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ‘ಪಠಾಣ್’ ಮತ್ತು ‘ಜವಾನ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಸುಮಾರು ₹400 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದವು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಕಿಂಗ್’ ಮೇಲೆಯೂ ಅಂತಹದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ‘ಧುರಂಧರ್ 2’ ಸುಮಾರು ₹460 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ‘RRR’ ಸುಮಾರು ₹430 ಕೋಟಿ ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವುದು ‘ಕಿಂಗ್’ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ತಂದೆ-ಮಗಳ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ; ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗದ ಸಾಥ್!
‘ಕಿಂಗ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ ತಾರಾಬಳಗ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ‘ದಿ ಆರ್ಚೀಸ್’ ಮೂಲಕ ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸುಹಾನಾ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡುವ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ, ಜಯದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್, ರಾಘವ್ ಜುಯಲ್ ಮತ್ತು ಸೌರಭ್ ಶುಕ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ‘ಪಠಾಣ್’ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದಾಗಿರುವುದು ಕೂಡ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರಂದು ‘ಕಿಂಗ್’ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮುನ್ನವೇ ₹175 ಕೋಟಿ ವಿದೇಶಿ ವಿತರಣಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾರಾ? ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ.