2020ರಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಇಂಡಿಯನ್ 2’ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಕ್ರೇನ್ ದುರಂತದಿಂದ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2020ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಇಂಡಿಯನ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಭೀಕರ ಕ್ರೇನ್ ದುರಂತದಿಂದ ಪಾರಾದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 100 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕ್ರೇನ್ ಬೀಳುವ ಮುನ್ನವೇ ನಿಗೂಢ ಕೈಯೊಂದು ತನ್ನನ್ನು ಎಳೆದು ರಕ್ಷಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ 'ಇಂಡಿಯನ್ 2' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರಾದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
100 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕ್ರೇನ್ ಕುಸಿಯುವ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಮುನ್ನ 'ನಿಗೂಢ ಕೈ'ಯೊಂದು ತನ್ನನ್ನು ಎಳೆದು ರಕ್ಷಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ 2020ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸಮೀಪದ ಇವಿಪಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಟನೆಯ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಈ ದುರಂತದ ಬಳಿಕ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಆ ಭಯಾನಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಿರುಗಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಅವರು 80 ವರ್ಷದ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆಗ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು.
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಯಗೊಂಡು ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕಾಜಲ್ ತಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಳಿಯ ಕನ್ಸೋಲ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಎಡವಿ ಬಿದ್ದರು. ಭಯದಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದರು, ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಚಲಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ, 100 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬೃಹತ್ ಕ್ರೇನ್ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆಯೇ ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡಿತು.
'ಒಂದು ಕೈ ನನ್ನನ್ನು ಎಳೆಯಿತು'
ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಕಾಜಲ್, ತಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ಅದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು; ಇಂಡಿಯನ್ 2 ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರಿ ಅಪಘಾತವದು. 100 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕ್ರೇನ್ ಬಿದ್ದು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂವರ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯಿತು. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮೊದಲು ಸಾಯಬೇಕಿತ್ತು. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಕೈ ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಳೆಯಿತು" ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕ್ರೇನ್ ಬೀಳುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾರೋ ತಮ್ಮನ್ನು ಎಳೆದ ಅನುಭವ ಅವರಿಗಾಯಿತು. ಆದರೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದವರನ್ನು ವಂದಿಸಲು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದಾಗ, ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂಡದ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಭಯಾನಕ ಕ್ಷಣ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಆ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಅವರು ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಪರಮ ಭಕ್ತೆಯಾದರು.
ಸಾವು-ನೋವು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ
ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತದ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ, ಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಮಧು ಎಂಬ ಮೂವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು ಹಾಗೂ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಮೃತರನ್ನು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷ್ಣ, ಕಲಾ ಸಹಾಯಕ ಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಾಯಕ ಮಧು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಭೀಕರ ಉಪಕರಣ ಕುಸಿತದಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು
ಇನ್ನು ಈ ದುರಂತ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ದುರಂತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ದುರಂತದ ಬಳಿಕ, ಪ್ರಮುಖ ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಲೈಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ತಲಾ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಮೃತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೃಷ್ಣ, ಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಮಧು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಘಟನೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದವರಿಗೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದವು.