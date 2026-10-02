ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಸಹಪೈಲಟ್ನ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ಗಂಭೀರ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಪ್ರಯಾಣಿಕರುಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತ್ವರಿತ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದಿಂದ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಬೂಕ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಫ್ಲೈ ದುಬೈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಯ ವಿವರಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೋರಿದ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ದುಬೈನಿಂದ ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಫ್ಲೈ ದುಬೈ FZ1073 ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಗಂಭೀರ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚಾರ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ವಿಮಾನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಇಳಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಯಾನಿವ್ ಹಯೂನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಕಾಕ್ಪಿಟ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾದ ಸಹಪೈಲಟ್ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ವಿಮಾನದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಳಿ ತೆರಳಿ, ವಿಮಾನ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಹಯೂನ್ಗೆ ಇಂತಹ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎಂಬುದು ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಮಾನ ದುರಂತಗಳ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ‘Air Crash Investigation’ ಅಥವಾ ‘Mayday’ ಎಂಬ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ತಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹಯೂನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ತಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿವು ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹಯೂನ್, ಕಾಕ್ಪಿಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ಪೈಲಟ್ ನೆಲದ ಬಳಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಬಳಿ ಇದ್ದುದಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ನಂತರ ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚಾರ್ ಅವರದ್ದು. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅವರು ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಪೈಲಟ್ಗಳು ವಿಮಾನದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೊನೆಗೆ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ತಬೂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
‘Mayday’ ಅಥವಾ ‘Air Crash Investigation’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಿಜವಾದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ತನಿಖಾ ವರದಿಗಳು, ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮರುನಿರೂಪಿಸುವ ಸರಣಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಯೂನ್ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಯ ಹೆಸರನ್ನೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಆದರೆ ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಸಹಪೈಲಟ್ನ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕುರಿತ ಕೆಲವು ಆರಂಭಿಕ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ಗಂಭೀರ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತ್ವರಿತ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದಿಂದ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಬೂಕ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಈ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ಈಗ ‘Mayday’ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ದುರಂತಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನೊಬ್ಬ, ನಿಜ ಜೀವನದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ಗೆ ತೆರಳಿ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಈ ಘಟನೆಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.