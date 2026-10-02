1999ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ‘ಮಿಸ್ ಚೆನ್ನೈ’ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಇದೇ ದಿನ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದು ತ್ರಿಷಾ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯಾಗುವ ಆಸೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ತ್ರಿಷಾ..
ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಜೀವನ ಅವರು ಊಹಿಸಿಯೂ ನೋಡಿರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದ ದಿನವೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30. ಬರೋಬ್ಬರಿ 27 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ, ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಂದು ಏನಾಗಿತ್ತು? ಆ ದಿನಕ್ಕೂ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಇಂದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆ. ಸೌತ್ ಸಿನಿರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನ. ಕಾರಣ, ಇದೇ ದಿನ ಅವರು ‘ಮಿಸ್ ಚೆನ್ನೈ’ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
‘ಮಿಸ್ ಚೆನ್ನೈ’ ಆದ ತ್ರಿಷಾ
ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ತ್ರಿಷಾ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ‘ಮಿಸ್ ಚೆನ್ನೈ’ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. 1999ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು ತ್ರಿಷಾ ‘ಮಿಸ್ ಚೆನ್ನೈ’ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ದಿನ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ದಿನ ಎಂದು ತ್ರಿಷಾ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ದಿನ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋವನ್ನೂ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ತ್ರಿಷಾ ‘ಮಿಸ್ ಚೆನ್ನೈ’ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದು 27 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಆದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಆಗ ತ್ರಿಷಾ ಅವರಿಗೆ ನಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಇರಲಿಲ್ಲ!
‘ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದ ತ್ರಿಷಾ
ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ, 'ನಟನೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ‘ಮಿಸ್ ಚೆನ್ನೈ’ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಅವರತ್ತ ಸಿನಿಮಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಲು ಆರಂಭಿಸಿದವು. ಈ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಮುಂದೆ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದವು.
2002ರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನಟನೆಯ ‘ಮೌನಂ ಪೇಸಿಯದೇ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ತ್ರಿಷಾ, ಇಂದಿಗೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 24 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆಯೇನಲ್ಲ. ‘ಮಿಸ್ ಚೆನ್ನೈ’ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪಯಣ ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ
ಇದೀಗ ತ್ರಿಷಾ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಾ ಕೃಷ್ಣ ಮೆನನ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಂತೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲೂ ತ್ರಿಷಾ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡುವೆಯೇ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ತ್ರಿಷಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, 'ತಲೈವಿ ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ!' ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಂಡನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಕಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾಕ್!
ತ್ರಿಷಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ನ್ನೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲ. ಶೂಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಲಂಡನ್ಗೆ ತೆರಳಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಲಂಡನ್ನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು, ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ನಾನು ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದೆ ನೋಡಿ!' ಎಂದು ಆಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ತ್ರಿಷಾ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕವೇ ತ್ರಿಷಾ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿತ್ತು.
ಅಜಿತ್ ಕಾರ್ ರೇಸ್ಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ತ್ರಿಷಾ
ಇನ್ನು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ ರೇಸ್ ವೇಳೆ ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಕೂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ರೇಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ ರೇಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಿಲ್ವರ್ಸ್ಟೋನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ರೇಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರೂ ಅಜಿತ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಒಂದೇ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ನಿಂತು ಕಾರ್ ರೇಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಆಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗಿತ್ತು. 1999ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು ‘ಮಿಸ್ ಚೆನ್ನೈ’ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದದ್ದು ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ದಾರಿ ತೆರೆದ ದಿನ. ಅಂದು ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ಪಯಣ ಇಂದು 24 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.