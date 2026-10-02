ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕಾಕ್‌ಪಿಟ್ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಅವರ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೈಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಸಾಹಸವನ್ನು 'ಕಾಂತಾರ' ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಹ-ಪೈಲಟ್‌ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದರೂ, ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ನೂರಾರು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜೊತೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ತೋರಿದ ಧೈರ್ಯವನ್ನು 'ಕಾಂತಾರ' ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಪೈಲಟ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ರಿಷಬ್, 'ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಲಾಂ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಇತರರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸಾಹಸ ನೂರಾರು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದೆ. ನೀವು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಳಿ ತಡೆದ ಹೀರೋ ಪೈಲಟ್

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ದುಬೈನಿಂದ ಟೆಲ್ ಅವೀವ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಹ-ಪೈಲಟ್ ಮಾಡಿದ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮಚ್ಚರ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಅವರು ಯುಎಇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಕ್‌ಪಿಟ್ ಬಾಗಿಲು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ತಬೂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಘಟನೆ ವಿವರಿಸಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಚ್ಚರ್, ವಿಮಾನ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ತಮ್ಮ ಹಾರಾಟದ ಅನುಭವ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಾಕ್‌ಪಿಟ್ ಬಾಗಿಲು ತಲುಪಲು "ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ" ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ನಾನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಗ, ವಿಮಾನ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. 'ಸ್ಮಿತ್, ಇದು ನಿನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡು. ಬಾಗಿಲು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ' ಎಂದು ನನಗೆ ನಾನೇ ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸತತವಾಗಿ ಹೊಡೆತಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇತರರ ಪಾತ್ರವೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ" ಎಂದು ಮಚ್ಚರ್ ಮೋದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ತಾನು ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸಾಯಲು ಬಿಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ತನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹೇಳಿದರು. "ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಾಯಲು ಬಿಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಾಳದಲ್ಲಿತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ತಾನು 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಮಾನ ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಮಚ್ಚರ್ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರ "ಧೈರ್ಯ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ"ಯನ್ನು ಮೋದಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ನಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜೀವಗಳು ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ವೇಳೆ ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ತಾನು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ತಾನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪಠಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಚೇತರಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿ

ತಮ್ಮ ಚೇತರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಮಚ್ಚರ್, "ಇದೊಂದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಪಯಣ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತಾ ಗುಣಮುಖನಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ "ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್" ಎಂಬ ಸಂದೇಶವಿರುವ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತ ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ಗೆ 'ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಜರಾತ್ ಗರಿಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಚ್ಚರ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ ದೀಪಕ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.