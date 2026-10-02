2027ರ 99ನೇ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ಅಧಿಕೃತ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಮರಾಠಿ ಸಿನಿಮಾ 'ಗೊಂದಲ್' ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಿಂದ ಆಯ್ದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.

2027ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 99ನೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್‌ಗೆ (ಆಸ್ಕರ್) ಭಾರತದಿಂದ ಮರಾಠಿಯ 'ಗೊಂದಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ದಾವಖರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ದಾವಖರ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಿಂದ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 'ಗೊಂದಲ್' ಸಿನಿಮಾದ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ದಾವಖರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. '99ನೇ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ಅಧಿಕೃತ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿರುವ 'ಗೊಂದಲ್', ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಿಂದ ಆಯ್ದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮೂಲಕ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ಮರಾಠಿ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ದಾವಖರ್ ಈ 'ಗೊಂದಲ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಶೋರ್ ಕದಮ್, ಇಶಿತಾ ದೇಶಮುಖ್, ಯೋಗೇಶ್ ಸೋಹೋನಿ, ನಿಶಾದ್ ಭೋಯಿರ್ ಮತ್ತು ಅನುಜ್ ಪ್ರಭು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಕರ್ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಾತು

Related Articles

Related image1
‘ಇರುಮುಡಿ’ ನಂತ್ರ ಮಾಸ್ ಮಹಾರಾಜ ರವಿತೇಜ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು? ಟೈಟಲ್ ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾಕ್!
Related image2
ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ದಿನ: ಸೆ.30ರ ಹಿಂದಿದೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಥೆ!

ಭಾರತದ ಅಧಿಕೃತ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಂತೋಷ್ ದಾವಖರ್ ಎಎನ್‌ಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು. ಇಡೀ ಗೊಂದಲ್ ತಂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಕರ್ ತಲುಪಲೇಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಪಣತೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಅಧಿಕೃತ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಈ ಆಯ್ಕೆ ಇಡೀ ತಂಡದ ಮೇಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ನೀವು ಆಸ್ಕರ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ನಮ್ಮ ಗೊಂದಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ನನಗೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ' ಎಂದು ಸಂತೋಷ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಕರ್ ಕಡೆಗಿನ ಪಯಣ

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಆಸ್ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. "ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ನಾವು ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ 6,000 ದಿಂದ 7,000 ವೋಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಗೊಂದಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಬಗೆಯನ್ನೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತಂತೆ. 'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂತ್ರಜ್ಞನೂ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಕರ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಎಂದು ನೋಡುವ ಬದಲು, 'ಗೊಂದಲ್' ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ನಾವು ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ. 6,000 ದಿಂದ 7,000 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಗುರಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.