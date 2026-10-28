ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡುವಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ನಾವು, ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
Mental Health Tips: ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಪ್ರತಿದಿನ ಈ 5 ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!
ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡುವಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ನಾವು, ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಎಂದರೆ ಸದಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದಲ್ಲ. ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲವು ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
1. ಪ್ರತಿದಿನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಿ
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಧ್ಯಾನ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮೂಡಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಪಡುವ ಬದಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಮರಳಿಸಿ.
ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಊಟ, ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಗೆ ನೀಡುವಷ್ಟೇ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ನೀಡಿ.
2. ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳಿಂದ ವಿರಾಮ ಪಡೆಯಿರಿ
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುವುದು, ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವವರೆಗೂ ಪರದೆಯ ಮುಂದೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿರಂತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಳಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು.
ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು, ಪುಸ್ತಕ ಓದಲು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು.
3. ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ
ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಡೆಯುವುದು, ಮರಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಳೆಯ ಸದ್ದನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಬಹುದು.
ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುವ ಬದಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
4. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ
ಕೋಪ, ದುಃಖ, ಹತಾಶೆ, ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಆತಂಕಗಳು ಮಾನವನ ಸಹಜ ಭಾವನೆಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ಪದೇಪದೆ ಕಾಡಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದು ಬನ್ನಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಿರಿ. ವಾಕಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಬದಲು ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು.
5. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮನೋವೈದ್ಯರ ನೆರವು ಪಡೆಯಿರಿ
ಧ್ಯಾನ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ನಿರಂತರ ಆತಂಕ, ಅತಿಯಾದ ದುಃಖ, ನಿದ್ರೆಯ ತೊಂದರೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಮನೋವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು ದೈಹಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವಷ್ಟೇ ಸಹಜವಾದ ಸಂಗತಿ. ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸೂಕ್ತ ನೆರವು ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರು ಮಾನಸಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ತೀರ್ಪು ನೀಡದೆ ಆಲಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ವೃತ್ತಿಪರ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.
ಅಂದಹಾಗೆ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿರಾಮ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಾಂಗತ್ಯ, ಭಾವನೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ತಜ್ಞರ ನೆರವು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಬಹುದು. ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದಾಗ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.