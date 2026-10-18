ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹668–675 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿರುವ ‘2.0’ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ‘ಜೈಲರ್’ ₹605–630 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ‘ಕೂಲಿ’ ಚಿತ್ರವು ಸುಮಾರು ₹516.7–548 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ (Rajinikanth) ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೂರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹317 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಚಿತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ₹317.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ₹169.65 ಕೋಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ₹144.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ₹59.70 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ, ಎರಡನೇ ದಿನ ₹37.10 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ₹47.80 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂರನೇ ದಿನ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 14,604 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶನಿವಾರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 28.8ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ವೇಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದಲೂ ‘ಜೈಲರ್ 2’ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ಮೂರನೇ ದಿನದ ವಿದೇಶಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ₹47.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ವಿದೇಶಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹147.50 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹668–675 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿರುವ ‘2.0’ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ‘ಜೈಲರ್’ ₹605–630 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ‘ಕೂಲಿ’ ಚಿತ್ರವು ಸುಮಾರು ₹516.7–548 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೂರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹317 ಕೋಟಿ ದಾಟಿರುವ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.