ಒಂದೇ ಒಂದು ನೋಟದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಹುಡುಗಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸ್ಲೆಗೆ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಿಂದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾದ ಈ ಸುಂದರಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?
Maha Kumbh Viral Girl Monalisa Bhosle present news- ಜೇನು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ದೇಶವನ್ನೇ ಸೆಳೆದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ? ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಳಾ?
ಒಂದೇ ಒಂದು ನೋಟದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಹುಡುಗಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸ್ಲೆ. ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಈಕೆಯ ಜೇನು ಬಣ್ಣದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದವು. ನೋಡನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಿಂದಲೂ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ಸುಂದರಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದಾರಾ? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಿಂದ ಶುರುವಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಜರ್ನಿ!
ಮೊನಾಲಿಸಾ ಬದುಕಿನ ಕಥೆಯೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯಂತಿದೆ. ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈಕೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಮೇಕಪ್, ಕೃತಕ ಅಂದವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಸಹಜ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೇ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಳು. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಕೆಯ ಜೇನು ಬಣ್ಣದ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದವು. ಮೊನಾಲಿಸಾಳ ಫೋಟೋಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೂ ಬಂದವು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಳು.
ಈ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೇ ಆಕೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಕೂಡ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಿಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡತೊಡಗಿದವು.
ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿದ ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ!
ಮೊನಾಲಿಸಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಲಯಾಳಂನ 'ನಾಗಮ್ಮ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ನಂತರ ಅದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತ್ತು.
ಪರಸ್ಪರ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಯವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದ ಮೊನಾಲಿಸಾ, ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು.
ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯೇ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬದವರ ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಪೊಲೀಸ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿದ ವಿಚಾರವೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ!
ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮತ್ತು ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವಿಭಿನ್ನ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮದುವೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಮೊನಾಲಿಸಾ ಅವರ ತಂದೆಯ ಆರೋಪಗಳೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮತ್ತು ಫರ್ಮಾನ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಾವು ಧರ್ಮಾಂತರಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೊನಾಲಿಸಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಗೌರವಿಸುವುದಾಗಿ ಫರ್ಮಾನ್ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಮೊನಾಲಿಸಾ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಕಥೆ ಏನಾಯಿತು?
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಬದುಕಿನ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಎರಡು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಮೊನಾಲಿಸಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತೆಲುಗು ನಟಿ ಕಲ್ಪಲತಾ ಅವರೊಂದಿಗೂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹಾರ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಪಯಣ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕಿಯ ಅವಕಾಶಗಳವರೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ನಂತರ ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧದಂತಹ ಹಲವು ತಿರುವುಗಳನ್ನೂ ಕಂಡಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಅವರ ಜೇನು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆಲ್ಲುವ ದಿನ ಯಾವಾಗ ಎಂಬುದೇ ಸದ್ಯದ ಕುತೂಹಲ!