ಒಂದೇ ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನಡೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ', ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ 'ಈಥ'... ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿದೆ?
ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್!
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೆಸರೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (Salman Khan) ಅವರ ಖಡಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಇದೇ ಭಾಯ್ಜಾನ್ ತಮ್ಮ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ (Shraddha Kapoor). ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದೇಕೆ? ಇಬ್ಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪೈಪೋಟಿ ಶುರುವಾಗಿದೆಯೇ?
ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು!
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ: ಮೇ ವಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್' ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ದಿನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಯ 'ಈಥ' ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದೇ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಂತಹ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಎದುರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಶ್ರದ್ಧಾಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಾರಿ ಎಂದ ಸಲ್ಲು!
ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತೋರಿದ ನಡೆ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ 'ಈಥ' ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅದೇ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇರೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರದೆ ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿರುವ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಾವು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅದೇ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲೇ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಚಿತ್ರದ ಎದುರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಈ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಇನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್, ಶ್ರದ್ಧಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶವಿದೆ' ಎಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವರ ಈ ಮಾತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾಯ್ಜಾನ್!
ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಯಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ 'ಈಥ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿಯೂ 'ಈಥ' ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನಡೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ', ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ 'ಈಥ'... ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಭಾಯ್ಜಾನ್ ಅವರ ಈ ನಡೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.