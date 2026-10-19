ದಿಶಾ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದ ಬಳಿಕ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೆ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತೆರಳಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿಶಾ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಿಶಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ನೋಡಿ..
ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮನೆಗೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ದಿಶಾ ಪಟಾಣಿ!
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ (Tiger Shroff) ಅವರ ಮುಂಬೈನ ಜುಹು ನಿವಾಸದ ಸಮೀಪ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಟಿ ದಿಶಾ (Disha Patani) ಪಟಾಣಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಟೈಗರ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸದೆ, ಗಂಭೀರ ಮುಖಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ದಿಶಾ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಟೈಗರ್ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ
ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಜುಹುವಿನ ಪುಷ್ಪಾ ಪಾರ್ಕ್ ಸಮೀಪದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೂವರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಯಾವುದೇ ಗುಂಡೇಟಿನ ಗಾಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಚಾಲಕ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಚಾಲಕನಿಗೆ ಗಾಯವಾದ ತಕ್ಷಣ ಟೈಗರ್ ಸ್ವತಃ ಕಾರಿನ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ನಾನಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದವು. ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರನಿಗಾಗಿ ಬಂದ ದಿಶಾ ಪಟಾಣಿ!
ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ದಿಶಾ ಪಟಾಣಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಚರ್ಚಿತ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ, 2022ರಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಟೈಗರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ದಿಶಾ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ದಿಶಾ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದ ಬಳಿಕ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೆ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತೆರಳಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿಶಾ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು
ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವಿಸ್ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರು ಟೈಗರ್ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಮನ್ ಸಂಧು ಅವರ ಹೆಸರുകളും ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ದಾಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯ ಮೂಲಕ ದೃಢಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ಟೈಗರ್ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ, ದಿಶಾ ಪಟಾಣಿ ಅವರ ಭೇಟಿ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.