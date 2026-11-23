ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮನೆಯ ಮಾರಾಟದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಂದಿರುವುದು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಈ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
₹12 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಮಾರಿದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ! ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಸ್ವೀಟಿ ಸಿದ್ಧತೆ?
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಮೋಹಕ ತಾರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ 'ಸ್ವೀಟಿ' ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ (Anushka Shetty) ಇದೀಗ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅನುಷ್ಕಾ ಟಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರಾ? ತಮ್ಮ ತವರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆ ಮಾರಾಟ!
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು 'ಗ್ರೇಟ್ ಆಂಧ್ರ' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಇದೀಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮನೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿ ನೆಲೆಸುವುದು ಸಹಜ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಆಪ್ತರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಮಾರಾಟದ ಹಿಂದೆ ಏನು ಕಾರಣವಿದೆ ಎಂಬುದೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ನಗರವನ್ನೇ ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎನ್ನುವುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಸ್ವೀಟಿ?
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವಿರಳವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅನುಷ್ಕಾ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2018ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಭಾಗಮತಿ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ 2020ರಲ್ಲಿ 'ನಿಶ್ಯಬ್ದಂ', 2023ರಲ್ಲಿ 'ಮಿಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೋಲಿಶೆಟ್ಟಿ' ಹಾಗೂ 2025ರಲ್ಲಿ 'ಘಾಟಿ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸೇನಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮನೆಯ ಮಾರಾಟದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಂದಿರುವುದು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಈ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಮಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಅನುಷ್ಕಾ!
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೋಜಿನ್ ಥಾಮಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಜಯಸೂರ್ಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಕಥನಾರ್ - ದಿ ವೈಲ್ಡ್ ಸೋರ್ಸರರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಕಾ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು 'ನೀಲಾ' ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನೂ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯುವಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮತ್ತೊಂದು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಷ್ಕಾ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಸ್ವೀಟಿಯ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಏನು?
2005ರಲ್ಲಿ 'ಸೂಪರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅನುಷ್ಕಾ, ನಂತರ 'ಅರುಂಧತಿ', 'ವೇದಂ', 'ರುದ್ರಮದೇವಿ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ನಟಿ ಅವರು.
ಹೀಗಿರುವಾಗ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮನೆ ಮಾರಾಟದ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಟಾಲಿವುಡ್ ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಮಾರಾಟದ ವಿಚಾರವಾಗಲಿ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಲಿ ಈವರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾದರೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಅಥವಾ ಇದು ಕೇವಲ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರವೇ? ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ ಸ್ವೀಟಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕುತೂಹಲಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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